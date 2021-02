Seat Tarraco, arriva versione dinamica TSI 245 CV DSG 4Drive

La gamma Tarraco, il family suv di Seat, si amplia con l'ingresso a listino del potente propulsore 2.0 TSI 245 CV DSG, per un'esperienza di guida ulteriormente piacevole. Se a questo si aggiunge il sistema di trazione integrale intelligente 4Drive, si ottiene un suv in grado di offrire una guida ancor più sicura sia su asfalto, sia in condizioni più impegnative.



Seat Tarraco TSI 245 CV DSG 4Drive abbina un motore TSI turbo da quattro cilindri 2.0 litri in grado di erogare ben 245 CV (180 kW) di potenza e 370 Nm di coppia con una trasmissione DSG a sette rapporti, per un'auto in grado di raggiungere i 100 km/h in 6,2 secondi e una velocità massima di 228 km/h.



Progettata e sviluppata a Barcellona, presso lo stabilimento di Martorell, e in produzione a Wolfsburg dalla scorsa settimana, Tarraco 2.0 TSI 245 CV DSG arriverà nelle concessionarie italiane in questo primo trimestre dell'anno.



Il propulsore più potente di Seat Tarraco è disponibile in abbinamento agli allestimenti top di gamma FR ed Xcellence nella versione a 5 o 7 posti, offrendo ai clienti un'ulteriore possibilità di adattare la vettura alle proprie esigenze.



Tarraco TSI 245 CV DSG Xcellence ha un prezzo di listino a partire da 45.050 euro chiavi in mano, mentre la versione sportiva FR è disponibile da 45.900 euro chiavi in mano.



Grazie al contributo del marchio, la Tarraco è offerta a 38.400 euro chiavi in mano per la versione Xcellence, mentre la versione FR è ordinabile da 39.200 euro chiavi in mano, sempre con due anni di garanzia aggiuntiva o fino ad un massimo di 40.000 km totali inclusi.