Jaguar F-Pace, più tecnologica, connessa e elettrificata

Un nuovo look esterno, interni rinnovati e motorizzazioni ibride con e senza spina, per Jaguar F-Pace che guarda al futuro. Per cominciare dal cuore del 'giaguaro', sotto al cofano del rinnovato SUV della casa inglese, batte un propulsore da quattro o sei cilindri in linea, comprese le varianti tecnologiche PHEV e MHEV, che contribuisco a rendere F-Pace connessa ed efficiente. Il quattro cilindri PHEV da 404 CV, ad esempio, ha un'autonomia, in modalità completamente elettrica, fino a 53 km.



Con il nuovo design esterno, il già pluripremiato SUV Jaguar ha acquisito una nuova personalità, con il nuovo cofano scolpito con una sporgenza più ampia, oltre a superfici più omogenee e un nuovo disegno, che riduce il numero di linee di chiusura nella parte anteriore dell'auto. La griglia è piaciuto grande e presenta dei dettagli 'a diamante' ispirati allo storico logo Jaguar, mentre le prese d'aria laterali ora sono dotate dell'emblema del Jaguar Leaper. Contribuisce al colpo d'occhio anche il nuovo paraurti anteriore con prese d'aria ridisegnate e trama retata con inserti scuri, che amplia visivamente l'aspetto della nuova F-PACE. Nuovi anche i fari quadrupli super sottili, interamente a LED con luci diurne DRL (Daytime Running Light) a 'Double J', disponibili anche con tecnologia Pixel LED opzionale, offrono una maggiore risoluzione e luminosità. Nella parte posteriore, le parti rinnovate sono il paraurti, il portellone, così come nuove sono anche le luci dalla forma assottigliata presentano il tratto grafico Jaguar a doppia chicane, lanciato per la prima volta sulla I-PACE interamente elettrica. Nei modelli con allestimento R-Dynamic, la nuova F-PACE presenta una serie di elementi stilistici che ne accentuano il look focalizzato sulle prestazioni. Tutti i modelli sono disponibili anche con il Black Exterior Pack aggiuntivo, che dona all'auto un look ancora più dinamico attraverso specifici elementi rifiniti in Gloss Black. Gli interni della F-PACE sono stati completamente rinnovati, più lussuosi e soprattutto con una migliorata connettività.



Protagonista dei rinnovati interni è il nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva montato centralmente, che è stato integrato in un alloggiamento in lega di magnesio e con il quale è possibile gestire il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro. La nuova F-PACE è disponibile con la motorizzazione P400e PHEV e con i più recenti propulsori Ingenium, sia benzina e sia diesel, quattro e sei cilindri in linea. La tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) è disponibile per la prima volta anche su alcune selezionate motorizzazioni. Tutti i modelli F-PACE sono dotati di trazione integrale intelligente e trasmissioni automatiche a otto velocità. Tra le diverse varianti c'è anche il nuovo modello PHEV 2,0 litri quattro cilindri eroga 404 CV di potenza e 640 Nm di coppia grazie al motore a benzina e al propulsore elettrico da 105 kW, con un'accelerazione in grado di spingere l'auto fino a 100 km/h in 5,3 secondi. Con la massima carica, la nuova versione P400e riesce a percorrere fino a 53 km in modalità totalmente elettrica. I clienti F-PACE possono scegliere tra le versioni S, SE e HSE, tutte disponibili con allestimento R-Dynamic.