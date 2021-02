DS7 Crossback E-Tense 225,si arricchisce gamma elettrificata

L'elettrificazione continua ad arricchire la gamma DS Automobiles, grazie all'esperienza acquisita in Formula E, campionato al quale il brand partecipa dal 2015, dove ha conquistato nell'ultima stagione il titolo piloti e costruttori per il secondo anno consecutivo.



Alla partenza entra in funzione il solo motore elettrico dando la possibilità di viaggiare in modalità zero emissioni fino alla velocità di 135 Km/h. Il conducente può successivamente scegliere la modalità ibrida che ottimizza l'utilizzo dell'energia o la modalità sport che richiama tutta la potenza disponibile (225 cavalli e 360 Nm di coppia cumulati).



La batteria da 13,2 kWh situata sotto il pianale permette di percorrere fino a 55 Km (secondo il ciclo WLTP) o fino a 72 Km (secondo il ciclo WLTP cittadino) in modalità elettrica. Le emissioni di CO2 per Km si attestano tra i 28 e i 40 grammi, mentre il consumo è compreso tra 1,4 e 1,6 litri/100 Km (ciclo WLTP). A velocità elevata il consumo si attesta tra 6,1 e 6,5 litri/100 Km, a seconda dell'equipaggiamento.



La batteria si ricarica durante la guida grazie a un sistema che beneficia degli sviluppi tecnologici e dell'esperienza acquisita da DS Automobiles in Formula E. Una riserva di energia permette alla batteria di continuare ad alimentare il motore elettrico in caso di bisogno. Anche il motore a benzina viene utilizzato, durante il suo funzionamento, per ricaricare la batteria. DS 7 Crossback E-Tense 225 rigenera energia elettrica anche in decelerazione e frenata, con lo scopo di ottimizzare la propria autonomia nella guida a zero emissioni. Un'altra funzione, chiamata "E-Save", permette di conservare una quantità di energia sufficiente a percorrere dai 10 ai 20 Km in modalità 100% elettrico.



Come per gli altri modelli elettrificati di DS Automobiles, è dotata di due diversi cavi di ricarica (attacco di tipo 2, standard, per le ricariche occasionali su una presa domestica e attacco di tipo 3 da 7,4 kW per ricaricare la batteria da 0 a 100% solamente in 1 ora e 45 minuti su una colonnina di ricarica dedicata). Tutto è gestibile dal proprio smartphone tramite un'applicazione o sul touchscreen da 12" presente al centro della plancia. È possibile anche programmare o azionare a distanza il precondizionamento termico dell'abitacolo.



stratificati di serie, sia all'anteriore che al posteriore, al fine di attenuare il più possibile tutti i rumori provenienti dall'esterno.



La guida semi-autonoma di livello 2 è garantita dai sistemi di aiuto alla guida come il DS Connected Pilot, DS Driver Attention Monitoring, DS Night Vision e DS Park Pilot.



DS 7 Crossback E-Tense 225 è disponibile nelle versioni Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+.



Tutta la gamma può essere personalizzata grazie alle Ispirazioni DS: Bastille, Performance Line, Performance Line con sedute in pelle, Rivoli Grigio Perla, Rivoli Nero Basalto, Opera Alezan e Opera Art Basalto. L'auto è già ordinabile con prezzi di listino che partono da 48.700 euro nella versione Business.