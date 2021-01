Smart svela su EQ fortwo edition bluedawn, solo 400 unità

Smart alza il velo sulla EQ fortwo edition bluedawn, una nuova serie speciale disponibile in 400 esemplari. Elementi distintivi di questa versione sono i bodypanel e la cellula di sicurezza tridion in blue matt velvet.



Il look elegante e dinamico allo stesso tempo è accentuato da diversi dettagli Brabus in blue matt velvet o nero lucido. La bluedawn è disponibile esclusivamente su smart EQ fortwo coupé, con prezzi a partire da 32.195 euro per la versione con caricabatterie di bordo da 4,6 kW, 500 euro in più scegliendo quello da 22 kW.

La smart EQ fortwo edition bluedawn unisce stile e dinamismo.



Bodypanel, tridion, diffusore posteriore e minigonne laterali Brabus sono in blue matt velvet. Un colore che si abbina bene al nero lucido dello spoiler anteriore, al rivestimento della griglia della presa d'aria, alle minigonne laterali e ai cerchi in lega leggera monoblock da 16 pollici con i coprimozzi firmati Brabus. Sempre in nero lucido sono l'inserto del diffusore posteriore, le coperture degli specchietti esterni e il badge 'smart' davanti e dietro. Il tetto con rivestimento in tessuto e la griglia del radiatore nera completano l'aspetto grintoso di questa nuova serie speciale. Lo stile dinamico e incisivo prosegue anche negli interni, grazie ad inconfondibili elementi Brabus come il pomello della leva del cambio e i tappetini in velluto nero con la scritta 'edition bluedawn' ricamata. La bluedawn è realizzata su base prime e tra le dotazioni di serie, oltre a tutti gli equipaggiamenti offerti sulla versione da cui è derivata, include il winter package, con sedili e volante riscaldabili.