Renault Koleos, suv top ancora più efficiente e raffinato

Renault aggiorna per l'edizione 2021 il suv 'top di gamma' Koleos, che compie un ulteriore balzo in avanti nella completezza delle dotazioni e nella qualità delle finiture, sempre più vicine al mondo premium. Esternamente spicca una nuova firma luminosa con proiettori anteriori e luci posteriori dotati di tecnologia Full Led su tutte le versioni, compresa quella di ingresso Business. L'adozione dei fari anteriori Eco Led garantisce una performance di illuminazione superiore del 25% rispetto alla precedente tecnologia alogena, e riduce al tempo stesso il consumo energetico del 10%. In coda - a partire dal livello Executive - Koleos 2021 evidenzia la presenza nei gruppi ottici 3D Full Led degli indicatori di direzione dinamici.

Nuovo Renault Koleos si arricchisce anche di una nuova tinta carrozzeria Grigio Magnete, così come si allargano le possibilità di scelta nei rivestimenti interni con nuove sellerie in pelle. Nell'allestimento Executive, le sellerie in pelle Riviera sono sostituite dal colore Camel con inserti color legno scuro che arricchiscono i pannelli interni delle porte e la plancia, rendendo ancora più accogliente l'abitacolo di Koleos. Tra le novità tecniche, nel suv Renault compare - quando è presente la trazione integrale - il controllo di velocità in discesa è proposto per la prima volta su Koleos.



Disponibile di serie con la motorizzazione Blue dCi 190 4x4 X-Tronic, questo dispositivo si attiva tra i 5 e i 30 km/h e limita la velocità di Koleos in discesa senza ricorrere al pedale del freno. Ideale per uscire dai sentieri più sconnessi, consente al conducente di concentrarsi esclusivamente sul controllo dello sterzo. Già dall'allestimento Business, Koleos propone di serie ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU; accensione automatica dei fari e tergicristalli; avviso superamento carreggiata (Lane Departure Warning), barre al tetto longitudinali in alluminio; chiusura automatica delle portiere con auto in movimento; climatizzatore automatico bi-zona, cruise control; driver Display TFT 7 pollici più Multimedia Renault R-link2 con schermo touchscreen 7 pollici con navigatore, compatibile Android Auto e Apple Car Play; freno di stazionamento elettrico; Hill Descent Control (solo 4x4) e Hill Start Assist (HSA); riconoscimento segnaletica stradale e allarme superamento limite di velocità (Over Speed Prevention) e rilevatore di stanchezza e sensori di parcheggio posteriori. Con l'edizione 2021, Renault Koleos propone la sua gamma in tre livelli di allestimento: Business, Executive e Initiale Paris.



L'allestimento Business con la motorizzazione 1.3 TCe 160 EDC FAP associata alla trasmissione automatica a 7 rapporti è proposto a partire da 35.450 euro. L'allestimento Top, l'Iniziale Paris con motore 1.0 Blue dCi 190 Cv X-Tronic 4WD arriva invece a 48.950 euro. Tutte le motorizzazioni di Koleos (TCe 160 EDC FAP e 2.0 Blue dCi 190 X-Tronic) soddisfano i requisiti della norma Euro6 D-Full.