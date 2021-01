Range Rover Evoque, eleganza tecnologica e anche ibrida

Con o senza spina, l'ibrido in casa Land Rover è anche quello di Range Rover Evoque. Dopo il lancio della P300e PHEV, infatti, le motorizzazioni elettrificate disponibili per il SUV hanno ampliato il proprio listino, andando ad inserire i due diesel 4 cilindri Ingenium che offrono entrambi la tecnologia MHEV. Con uno starter a cinghia ed un pacco batterie, i veicoli MHEV recuperano l'energia normalmente persa in decelerazione rinviandola alla batteria da 48 Volt del veicolo a tutto vantaggio delle prestazioni e dei consumi. Con la potenza rispettivamente di 163 CV e 204 CV questi motori sono più potenti dei precedenti, con migliori dati di emissioni e consumi. Il primo Ingenium 3 cilindri a benzina da 1.5 litri che equipaggia l'Evoque, il P160, è disponibile con una trasmissione automatica ad otto rapporti. Il P160, lo stesso motore della versione Plug-in P300e, eroga 160 CV (118 kW) con 260 Nm di coppia ed offre performance ed economia, grazie anche alla leggerezza della struttura e alla trazione anteriore. I clienti Evoque avranno sempre a disposizione un'ampia scelta di motori a benzina con il P200, il P250 ed il P300, tutti con tecnologia MHEV. Anche l'esperienza digitale a bordo di Evoque è totalmente trasformata, grazie alla presenza del nuovo infotainment Land Rover Pivi. Il sistema parte istantaneamente all'accensione, grazie a una batteria e a un piano dati separati. Gli aggiornamenti software sono disponibili over-the-air tramite la connessione integrata e possono anche essere programmati negli orari preferiti. Questo assicura sempre le versioni più recenti delle mappe e delle app, senza alcuna visita in concessionaria.



Il sistema è reso possibile dalla nuova Architettura Elettrica (EVA) ed è disponibile con Pivi o Pivi Pro. Spotify è per la prima volta integrato nel menu di infotainment e il Bluetooth connette due smartphone contemporaneamente. E' anche presente la ricarica wireless, con l'opzione dell'amplificatore di segnale.



La nuova Activity Key, chiave di prossimità di seconda generazione, consente poi, rimanendo vicino al veicolo, di bloccare e sbloccare le portiere ed accendere il motore.



Completa gli altri aggiornamenti tecnologici, il ventaglio di sistemi avanzati di assistenza alla guida dell'Evoque, che ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP. Il nuovo Rear Collision Monitor controlla tramite un radar, il posteriore del veicolo, che è così preparato a ridurre la violenza di un eventuale impatto, mentre la 3D Surround Camera controlla l'area circostante il veicolo fino alla velocità di 30,6 km/h per facilitare le manovre e le la navigazione su terreni difficili.