Lamborghini E_X by Andrea Ortile ipotesi hypercar elettrica

Prima o poi anche Lamborghini, soprattutto per il fatto di essere parte del grande Gruppo Volkswagen, annuncerà il debutto di una supercar 100% elettrica.



Una prospettiva che per una parte degli appassionati del Toro Rampante si identifica con la fine di una 'era' di grandi vetture sportive e soprattutto di grandi motori V10 e V12. Ma che per altri - soprattutto di età più giovane e quindi con meno legami alla gloriosa storia del brand - significherebbe l'inizio di una seconda epoca, evidentemente legata alla trasformazione complessiva della mobilità. In attesa che da Sant'Agata Bolognese arrivino segnali e informazioni, sono molti gli appassionati che - utilizzando le loro competenze professionali - provano ad immaginare che aspetto potrebbe avere una Lamborghini 'silenziosa', spinta solo dall'energia delle batterie. Una delle proposte più interessanti è quella firmata da Andrea Ortile, un designer laureato in Transportation Design presso lo IAAD - Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino e che ha già collaborato con Camal Studio, con Pininfarina e per quasi due anni con Ferrari. Come riferisce il magazine specializzato Autoevolution, che ha pubblicato il progetto Lamborghini E_X di Ortile, si tratta di una prefigurazione credibile, anche se 'estremizzata' in alcuni dettagli - come il trattamento delle superfici vetrate che non lasciando vedere l'interno dell'auto e che difficilmente verrebbe omologato per il parabrezza - e che si rifà (per ammissione dello stesso autore) ad alcuni capolavori di Marcello Gandini come la Lancia Stratos Zero e la Lamborghini Countach. Da alcune angolazioni, sottolinea il rapporto del magazine, l'alettone posteriore a strati ricorda quello della McLaren MP4-12C e non convince del tutto il grande cofano posteriore, esageratamente sviluppato visto che non deve ospitare un grande motore pluricilindrico.



Bello, ma egualmente poco comprensibile, il posto guida singolo centrale che fa immaginare ad una E_X unicamente come erede elettrica delle Lambo per i trofei monomarca e le altre attività in pista.