Audi SQ5 Sportback TDI, via ordini versione high performance

Sono partiti gli ordini per la Audi SQ5 Sportback TDI, versione high performance del suv coupé dei quattro anelli.



Nuova Audi SQ5 Sportback TDI abbina l'identità Q, espressione di dinamismo, tecnologia e sicurezza, le linee di una coupé e le prestazioni di una sportiva: scatta da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, raggiunge la velocità massima - autolimitata - di 250 km/h ed è caratterizzata da un sound possente. Il motore V6 3.0 TDI a doppia sovralimentazione eroga 341 CV e 700 Nm di coppia disponibili in un ampio range, compreso tra 1.750 e 3.250 giri/min. Il 6 cilindri si avvale di soluzioni tecniche raffinate quali i pistoni in acciaio forgiato, gli iniettori piezoelettrici garanti di otto iniezioni per ciclo e la collocazione dell'intercooler aria-acqua all'interno della V tra le bancate. I condotti d'aspirazione brevi e la turbina di piccole dimensioni contribuiscono a ridurre ai minimi termini il turbo lag a vantaggio della rapidità di erogazione. Un obiettivo cui concorre il compressore ad azionamento elettrico, assistente ideale per il turbocompressore che viene supportato quando i gas di scarico forniscono una spinta insufficiente per una rapida sovralimentazione.

Il sistema mild-hybrid a 48 Volt riduce i consumi nelle condizioni di marcia reali sino a un massimo di 0,7 litri ogni 100 chilometri e garantisce tutti i vantaggi di fiscalità e mobilità connessi con l'omologazione ibrida. Il post trattamento dei gas di scarico si avvale del sistema twin dosing così da abbattere oltre il 90% degli ossidi di azoto e rispettare la normativa antinquinamento Euro 6d-ISC-FCM (WLTP 3.0). Audi SQ5 Sportback TDI può così contare su consumi nel ciclo combinato WLTP contenuti in 8,2 - 8,6 litri ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di CO2 di 214 - 224 grammi/km.



La trasmissione si affida al cambio automatico tiptronic a otto rapporti del tipo mediante convertitore di coppia, mentre la trazione integrale permanente quattro, di serie, vede il differenziale centrale autobloccante ripartire la coppia secondo il rapporto 40:60.



La grinta del suv coupé Audi è rafforzata dall'assetto mentre i programmi selezionabili - auto, comfort, efficiency, dynamic, offroad e individual - influiscono sul differenziale sportivo, il motore, lo sterzo e il cambio.



Audi SQ5 Sportback TDI è dotata di serie di cerchi in lega da 20 pollici. A richiesta sono disponibili ruote da 21 pollici. In corrispondenza delle pinze freno, nere o, a richiesta, verniciate in rosso, spicca il logo S.



I proiettori a LED Audi Matrix sono inclusi sin dalla variante standard, mentre a richiesta sono disponibili gli innovativi gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED, in grado di dare vita a molteplici firme luminose e illuminazioni caratteristiche.



Audi SQ5 Sportback TDI è proposta nelle versioni standard e sport attitude. Quest'ultima può contare di serie su dotazioni di pregio aggiuntive quali il tetto panoramico apribile in vetro, i sedili posteriori plus, il pacchetto luci ambiente plus, l'Audi sound system e la chiave comfort con sbloccaggio del portellone mediante sensori e antifurto. Atteso nelle concessionarie italiane nel corso del mese di giugno 2021, il SUV coupé high performance vede il listino prezzi partire da 85.300 euro. Da 88.400 euro per la configurazione sport attitude.