Jaguar E-Pace, 'piccolo' giaguaro è più ricco e con la spina

La versione più recente di Jaguar E-Pace ha una nuova architettura, infotainment arricchito e una scelta di motorizzazioni che arriva fino all'elettrico con la spina.

Per partire proprio dall'ultima delle caratteristiche dell'elenco, la nuova motorizzazione P300e PHEV è il risultato della combinazione tra il motore di 1,5 litri tre cilindri benzina Ingenium da 200 CV e l'unità ERAD (Electric Rear Axle Drive) da 109 CV (80kW). In modalità EV a zero emissioni, questa motorizzazione offre un'autonomia fino a 55 km, con emissioni di CO2 a partire da 44 g/km e un consumo di carburante fino a 2,0 l/100 km (ciclo combinato WLTP TEH). Numerosi, però sono anche le novità in termini estetici, nel design, sia fuori che dentro il veicolo. All'interno, spicca il nuovo sistema d'infotainment Pivi Pro di ultima generazione, che offre una gestione intuitiva dei sistemi della vettura attraverso menu semplificati e una migliorata connettività, che supporta anche gli aggiornamenti Software-Over-The-Air (SOTA). Da fuori il compact SUV di casa Jaguar ha un aspetto più deciso e lussuoso. Nella parte anteriore, la nuova E-PACE è caratterizzata da un rivisitato disegno della presa d'aria inferiore, con un elemento a lama che ne attraversa tutta l'estensione. La nuova griglia è rifinita con un nuovo disegno della rete con elementi a forma di diamante ispirati allo storico logo Jaguar e presenta una finitura Noble Chrome, mentre le nuove prese d'aria laterali presentano l'emblema del Jaguar Leaper. I nuovi fari sono interamente LED, con luci diurne DRL a 'Double J', disponibili con tecnologia Pixel LED opzionale. Tutti i modelli S sono dotati della tecnologia LED, mentre i fari Premium LED con funzionalità Auto High Beam Assist equipaggiano le versioni SE e HSE. La tecnologia utilizza la telecamera anteriore per passare automaticamente dalle luci abbaglianti a quelli anabbaglianti in modo da evitare l'accecamento dei conducenti dei veicoli in arrivo dal senso opposto. Gli indicatori di direzione animati, sia sulla parte anteriore che su quella posteriore, sono disponibili di serie sui modelli SE e HSE, mentre sui modelli S sono di serie solamente gli indicatori di direzione animati posteriori. Sul retro, il paraurti inferiore presenta un nuovo inserto retato posizionato tra i terminali di scarico integrati, disponibili di serie sulle versioni con propulsori benzina a quattro cilindri. Tutte le restanti motorizzazioni sono caratterizzate da nuove finiture lamellari orizzontali dalle forme sottili. Le luci posteriori interamente a LED, sono ispirate a quelle presenti sull'elettrica I-Pace. Uno degli elementi principali del rinnovato design degli interni, è invece il nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva posizionato nel cruscotto centrale, con il quale è possibile gestire il sistema d'infotainment Pivi Pro. Il nuovo Drive Selector, poi, è più basso e più largo e presenta una sezione superiore con un'impuntura in stile 'palla da cricket'.