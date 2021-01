Citroën ë-Jumpy, il van green confortevole e spazioso

Svelato a maggio dello scorso anno, in pochi mesi è riuscito ad aggiudicarsi il parere favorevole del pubblico ma anche della stampa che lo ha eletto "International Van of the Year 2021". In linea con la filosofia 'Inspired by Pro', Citroën ë-Jumpy propone una gamma su misura, disponibile in 3 lunghezze, adatta a tutti i professionisti, e con due livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP).

Proposto a partire da 32.155 euro Iva esclusa, nuovo ë-Jumpy può essere declinato nelle due versioni: comfort e club, a seconda sue si sceglie una dotazione funzionale oppure una più orientata al relax di bordo e ad una migliore abitabilità.



Citroen ë-Jumpy è disponibile nelle taglie XS (4,60 m - 50 kWh), inedita nel segmento e pratica per parcheggiare in città; M (4,95 m - 50 kWh o 75 kWh) e XL (5,30 m - 50 kWh o 75 kWh) con un'altezza di 1,90 m condivisa dalla maggioranza delle versioni di ë-Jumpy garantisce l'accesso a tutti i parcheggi.



Il carico utile fino a 12 quintali si colloca al centro delle aspettative in questo segmento. Quanto al carico rimorchiabile, può raggiungere 1 tonnellata su tutte le versioni, il che fa di ë-Jumpy il leader del suo segmento. La sua volumetria spaziosa, identica alle versioni termiche è compresa tra 4,6 metri cubici (XS senza Moduwork) e 6,6 metri cubici (XL con Moduwork) ed è ai migliori livelli del mercato. La larghezza utile tra i passaruota è di 1,25 metri ed è sufficiente per caricare un Europallet.



Due i livelli di batteria che garantiscono 230 km in ciclo WLTP (disponibile nelle versioni XS, M, XL) con batteria da 50 kWh, oppure 330 km in ciclo WLTP (disponibile nelle versioni M ed XL) con batteria da 75 kWh. La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di ricarica. Per la ricarica dell'ë-Jumpy sono disponibili tre soluzioni differenti: la ricarica domestica (per ricaricare a casa, sul posto di lavoro o in un parcheggio) con cavo di Tipo 2 (T2) compatibile con una presa standard da 8 A oppure ad alta potenza da 16 A; la ricarica rapida pubblica o privata con Wallbox a ricarica rapida e la ricarica super rapida da una stazione di ricarica pubblica (fino a 100 kW - ricarica l'80% della batteria da 50 kWh in 30 minuti e quella di 75 kWh in 45 minuti).



La motorizzazione 100% elettrica è particolarmente prestazionale in tutte le circostanze. Il motore elettrico è di tipo sincrono a magneti permanenti e recupera energia durante le fasi di frenata o decelerazione del veicolo. La potenza massima erogata è di 100 kW (136 CV) /coppia di 260 Nm e la velocità massima è di 130 km/h in tutte le modalità di guida (Eco, Normal, Power). Ó-Jumpy offre 15 utili sistemi di assistenza alla guida per una guida serena e sicura. Tra questi figurano l'apertura Hands-free delle porte laterali scorrevoli, Keyless Access&Start, l'Active Safety Brake, Head-up Display a colori, Hill start assist, Driver Attention Alert, Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, Avviso di rischio di collisione, Telecamera di retromarcia con visuale Top Rear Vision, Coffee Break Alert, Commutazione automatica dei fari, Grip Control, Riconoscimento esteso dei cartelli stradali, Regolatore della velocità adattativo, Sistema di sorveglianza dell'angolo morto.



Nuovo Citroën ë-Jumpy offre 3 pacchetti connessi al comfort e alla massima sicurezza. Questi pacchetti di servizi fanno parte del Citroën Advanced Comfor, con l'obiettivo di rendere l'accesso ai servizi connessi facile ed intuitivo per il cliente ed allo stesso tempo garantire 3 pilastri chiave: sicurezza, facile navigazione ed esperienza connessa amplificata.



Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, Citroën ë-Jumpy ha di serie Assistenza & SOS. Chiamata automatica o manuale premendo il pulsante "Assistance": se necessario, questo servizio consente di mettere in contatto il conducente con un call center dedicato.