Opel Astra Sports Tourer, consumi record e potenza al top

Opel Astra Sports Tourer è la compagna ideale per i viaggi in quanto risulta pratica, spaziosa e accogliente.



L'abitacolo è confortevole, i sedili vantano dimensioni generose e forme accoglienti, dall'ergonomia certificata AGR e sono disponibili in tessuto, Alcantara o pelle premium con funzione di ventilazione e massaggio.



L'arredamento dalle finiture eleganti con la plancia e la strumentazione con quel tipo di logica che permette la concentrazione sulla guida, e senza distrazioni, l'osservazione del panorama per cogliere quell'inquadratura, quel taglio di luce pensato per la composizione fotografica immaginata: sono tutte peculiarità che appartengono alla Astra Sports Tourer..



La strumentazione con tachimetro digitale ed un display di otto pollici, con modo vista "Sport" e "Tour", telecamere, anteriore e posteriore, ad alta risoluzione, garantiscono una vista completa della vettura.



I sistemi Multimedia Radio, Navi e Navi Pro, ora ancor più rapidi ed intuitivi, in abbinamento con le app Apple Car Play ed Android Auto e l'impianto audio Bose, sono quegli accessori che sottolineano la differenza durante una guida ad alta concentrazione, anche creativa.



Nello specifico, la versione 1.5 D, tre cilindri, consente una riduzione delle vibrazioni.



Ben 122 cavalli, 300 Nm di coppia, a norma Euro 6 con emissioni fino a 109 grammi di CO2 per chilometro sono i numeri relativi a potenza, prestazioni e consumi di questa vettura particolarmente risparmiosa.



I comandi del cambio anche al volante danno ad Opel Astra Sports Tourer quel tocco di sport che oggi si sposa con l'idea di una familiare moderna, target gente giovane e dinamica. C'è posto per tutto, la flessibilità dell'abitacolo è un record. Così come è un record leggere 4,1 litri per cento chilometri nonostante la una dinamica di marcia anche piuttosto sostenuta.