Lamborghini Urus Artic Truck, re delle nevi nasce in Messico

La globalizzazione e le tecnologie digitali possono fare davvero dei begli scherzi, permettendo magari ad un giovane artista dei software grafici di creare da zero un Urus Artic Truck, perfetto per affrontare il ghiaccio e la neve dell'islanda o delle regioni artiche, senza aver mai guidato una Lamborghini e senza essersi mai spostato dalla torrida Hermosillo, Hermosillo, ai limiti del deserto di Sonora, in Messico. Eppure l'artista digitale Abimelec Arellano è riuscito perfettamente nel suo progetto, creando una variante virtuale del supersuv di Sant'Agata Bolognese che nella collezione degli Artic Truck firmati Abimelec Design non sfigura accanto a quelli già disegnati sui suv Rolls-Royce Cullinan e Bentley Bentayga. Nell'Urus Artic Truck tutto è 'virtuale' ma anticipa realisticamente uello che potrebbe essere davvero un modello one-off di Lamborghini, pneumatici da Big Foot compresi, perfetto per essere il 're' delle nevi eterne.