Jaguar Land Rover, da 'mild' a 'full' un 2021 elettrificato

Il fascino della storia di due brand, insieme alle novità dell'elettrificazione, per Jaguar e Land Rover che guardano al futuro. La strategia firmata JLR per il 2021 vede infatti una serie di tasselli che vanno a comporre un cammino ben determinato sulla strada dei veicoli elettrificati a vari livelli, dal mild hybrid al plug-in con la spina, arrivando fino all'elettrico 100 per cento di I-Pace. Sul fronte dell'offerta MHEV, i veicoli mild Hybrid, a Coventry hanno deciso di creare una larga fascia di scelta. Se in casa Land Rover i veicoli che possono contare sulla propulsione ibrida sono la nuova Defender, ma anche Range Rover Evoque, Velar, Range Rover, Sport e Discovery, su quello del 'giaguaro' inglese i modelli di riferimento in quota mild hybrid sono invece i SUV E-Pace, F-Pace, oltre alle rinnovate XE e XF. I Mild Hybrid Electric Vehicle, montano una batteria molto leggera per un motore elettrico in ausilio al motore termico. In pratica, l'elettrico aiuta il motore tradizionale quando questo si trova sotto coppia, nell'accensione o durante il rilascio, per frenare la macchina risparmiando sui freni e ricaricando la batteria.



Crescendo nella scala di elettrificazione e arrivando al versante dei veicoli ibridi plug-in, quelli con la spina, l'offerta del gruppo inglese è quasi pari a quella dei veicoli MHEV. In particolare, oltre alla nuova Land Rover Defender, a poter contare sull'ausilio della spina per la ricarica sono Evoque, Velar, Range Rover e Range Rover Sport, oltre a Discovery Sport. Sull'ibrido plug-in, anche Jaguar punta sui SUV, schierando nella propria offerta le versioni con la spina del 'piccolo' e rinnovato giaguaro E-Pace, così come del più grande F-Pace. La grande differenza, rispetto a una HEV, sta nella batteria di dimensioni maggiori che può essere ricaricata non solo dalla frenata ma anche dalla presa di corrente. Una batteria maggiore si tramuta automaticamente in un'autonomia in elettrico maggiore. Al vertice della 'scalata' all'elettrico si attesta poi un altro modello Jaguar, ovvero il SUV ad alte prestazioni e 100 per cento elettrico I-Pace, anch'esso rinnovato e ancora più tecnologico. Già nel 2017, la I-Pace è stata il primo SUV di lusso ad alte prestazioni, totalmente elettrico, ad essere lanciato al mondo. Dal suo debutto, il 'giaguaro' full electric ha ottenuto oltre 80 riconoscimenti in tutto il mondo, dal World Car of the Year al World Car Design of the Year, passando dal World Green Car nel 2019 e altro ancora.



Oggi la nuova I-Pace è ulteriormente arricchita nei contenuti ed evoluta. Dispone di un nuovo sistema di infotainment maggiormente veloce e intuitivo e di un sistema di ricarica più rapido, che rende ancora più semplice la gestione di un veicolo elettrico.