Bmw Manhart MHX7 650 Dirt Edition, un lussuoso carro armato

Nella officina del tuner tedesco Manhart la parola 'estremo' è una abitudine quotidiana. Tutte le auto che a Wuppertal passano sotto le mani degli esperti del team Manhart Performance vengono infatti modificate radicalmente, non solo nell'estetica - sempre molto più aggressiva rispetto all'originale - ma anche nel sistema propulsivo che raggiunge livelli di potenza davvero elevati.

Nel caso della Bmw MHX7 650 Dirt Edition il risultati è però molto diverso: il super-suv di Monaco, partendo dalla già performante versione X7 M50i, viene trasformato in una sorta di lussuoso carro armato fuoristrada, pronto ad affrontare i percorsi più difficili e fangosi (da qui il nome Dirt Edition). Elemento forte di questa trasformazione è il trattamento della carrozzeria che appare rivestita da pannelli di blindatura rivettati. Il 'trucco' (che costa 5.600 euro più IVA) c'è ed è rappresentato da una pellicola speciale Black Brushed con rivetti 3D riportati fedelmente nei punti del finto assemblaggio. I due interventi più importanti per consentire all'MHX7 650 Dirt Edition di affrontare realmente il fuoristrada più 'duro' sono invece rappresentati dalla gommatura e dall'assetto. Il supersuv X7 trasformato da Manhart Performance viaggia su pneumatici Maxxis Bighorn MT-764 a battistrada tassellato nella dimensione 305/50R20 montati su cerchi Black Rhino da 10x20 pollici prodotti dalla stessa Manhart, abbinati al colore nero opaco della carrozzeria. L'altra novità che riguarda l'assetto è la modifica alle sospensioni pneumatiche originali Bmw, il cui sistema di gestione è stato tarato per aumentare l'altezza da terra di 40 millimetri.

Il costo l'insieme delle quattro ruote è di 5.798 euro IVA esclusa, a cui vanno aggiunti 2.244 euro (sempre senza IVA) per le modifiche alle sospensioni. Anche sotto al cofano di questo lussuoso 'carro armato' da esibire nelle località alla moda - e raramente nel vero off-road - ci sono molte novità, egualmente costose ma capaci di portare la potenza a 650 Cv partendo dai 530 della X7 M50i di serie. Per 7.817 euro, IVA esclusa, Manhart Performance fornisce infatti una nuova centralina gestione motore riprogrammata, una centralina plug-and-play MHTronik Powerbox e un raffinato impianto di scarico sportivo in acciaio inox che completa l'intervento 'prestazionale'. Con queste modifiche la coppia massima erogata dal V8 Bmw sale da 750 Nm della versione originale a ben 920 Nm, a garanzia di uno spunto che può far superare agevolmente i passaggi off-road più impegnativi.