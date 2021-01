Audi e-tron, con Fast Edition la ricarica è più veloce

Con le nuove versioni Business Fast ed S line Fast edition, la ricarica di Audi e-tron è più veloce. Con le due nuove versioni, infatti, al rifornimento a 150 kW presso le colonnine ad alta capacità, si affianca l'innalzamento a 22 kW della potenza massima di ricarica a corrente alternata (AC).

Se già dal lancio, la rapidità di ricarica ha costituito uno dei pilastri sui quali la casa dei quattro anelli ha scommesso, ora la fruibilità degli sport utility elettrici Audi si rafforza ulteriormente grazie all'entrata a listino delle versioni Fast, in grado di ricaricare a 22 kW in corrente alternata (AC). Rispetto ai precedenti allestimenti Business ed S line edition, gli equipaggiamenti ora comprendono i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici, il secondo accesso, lato passeggero anteriore, per la ricarica a corrente alternata (AC) e l'on-board charger supplementare, collocato alle spalle del radiatore anteriore, che eleva da 11 a 22 kW la potenza massima di ricarica a corrente alternata. Il nuovo caricatore dimezza i tempi di rifornimento presso le stazioni pubbliche più diffuse e consente di ripristinare 100 chilometri di autonomia in meno di un'ora. Le performance garantite dal secondo on-board charger possono essere sfruttate al meglio anche in ambito domestico grazie al sistema di ricarica Audi e-tron charging system connect, anch'esso a listino. In grado di operare con potenze fino a 22 kW in AC, garantisce il rifornimento integrale in circa 4 ore della batteria da 95 kWh di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback 55 quattro. In combinazione con un Home Energy Management System (HEMS), offre inoltre molteplici funzioni intelligenti. Il sistema può infatti 'leggere' il fabbisogno energetico delle altre utenze e adeguare la ricarica in funzione della potenza residua, così da evitare il sovraccarico della rete. In aggiunta, il cliente può stabilire delle priorità individuali, ad esempio la ricarica in fasce orarie più vantaggiose. Se l'abitazione dispone di un impianto fotovoltaico, poi, l'auto può utilizzare in modo preferenziale la corrente autoprodotta e in questo caso, il sistema integra nella programmazione della ricarica anche gli orari in cui è previsto un maggiore irraggiamento solare. Per Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro Business Fast, i pezzi sono, rispettivamente, 90.600 e 92.900 euro. Le versioni top di gamma S line Fast edition debuttano a listino a 92.500 e 94.800 euro. Le nuove varianti 50 quattro EVO sono proposte a 76.150 euro nel caso di Audi e-tron, 78.450 euro per Audi e-tron Sportback.