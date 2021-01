Hyundai, svelati nuovi dettagli del B-suv Bayon

Sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2021, ma intanto Hyundai continua a rendere noto qualche dettaglio del nuovo suv Bayon. La casa automobilistica ha rilasciato delle nuove immagini del nuovo suv di segmento B.



Il modello è rappresentato in condizioni di limitata illuminazione e rivela un look elegante e high-tech raggiunto attraverso un ampio e connesso design. Inoltre, Hyundai ha confermato che Bayon sarà il più recente modello a incorporare l'identità di design Sensuous Sportiness del brand, che combina un grande valore emozionale a innovative soluzioni estetiche.



All'anteriore si scorge una presa d'aria che si estende per tutta l'ampiezza del frontale con un design sottile, ripreso anche dalle luci di posizione diurne (DRL) generando una sensazione di maggiore larghezza. L'ampia griglia frontale si apre nella parte inferiore, rafforzando la presenza su strada del modello. I fari anteriori sono separati dalle luci di posizione diurne e creano un'architettura di luci unica e dal look distintivo.



Il posteriore è caratterizzato da luci di stop a forma di freccia, collegate tra loro attraverso una sottile linea rossa orizzontale. Posizionati agli estremi laterali, i fanali contribuiscono a donare al modello una maggiore larghezza visiva, rendendo ancora più notevole la linea posteriore.