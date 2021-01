Volkswagen T7 Multivan, collaudi finali e lancio a fine 2021

Per Volkswagen la famiglia dei veicoli commerciali T ha sempre rivestito una grande importanza, a partire dall'iconico Type 2 persentato esattamente 70 anni fa, tanto da arrivare ad un totale di 13 milioni di unità prodotte nelle varie generazioni che si sono succedute.

Ora è il momento - o meglio lo sarà a fine anno come model year 2022 - del T7, cioè dell'erede dell'attuale serata generazione. Un veicolo moderno e 'intelligente' da produrre, basato sulla piattaforma MQB della Golf 8 e quindi strettamente imparentato con questo modello per ciò che riguarda i motori e le tecnologie elettroniche. Come descrive il magazine specializzato Autoevolution - proponendo numerose immagini di un muletto in collaudo in situazione invernale e due bozzetti dell'aspetto definitivo - il Volkswagen T7 Multivan (versione finestrata trasporto persone) e T7 Transporter (furgone per le merci) non avrà niente a che fare con il futuro Bulli. La riedizione del Type 2 in chiave elettrica e ispirata al concept ID Buzz del 2017, sarà infatti industrializzata sulla stessa architettura 'skateboard' elettrica MEB utilizzata dalle varie ID.3, ID.4 e ID.6 e quindi non avrà alcuna parentela tecnica con il nuovo commerciale.Volkswagen T7 Multivan sarà invece un veicolo tradizionale, con gli stessi propulsori della Golf 8 compreso il moderno turbodiesel 2.0 con twin dosing che elimina quasi tutte le emissioni nocive e con la novità - per un veicolo commerciale Vw - di una versione ibrida plug-in, che combina un 4 cilindri 1.4 con un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio di dimensioni adeguate. Saranno disponibili versioni FWD e anche a trazione integrale.