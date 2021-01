Cadillac lavora a una inedita coupé elettrica a 2 soli posti

Gli Uffici Brevetti, accessibili al pubblico, sono un popolato terreno di 'caccia' per i giornali specializzati in anticipazioni di nuovi modelli, in quanto le varie Case al momento di deliberare il look di un nuovo modello sono praticamente obbligate a registrare i disegni in 3D affinché forme e soluzioni di design non possano essere utilizzate da eventuali rivali. Dopo il caso della Nissan 400X, svelata poche ore fa grazie alle immagini provenienti dall'ufficio brevetti dell'Australia, è ora il momento dell'archivio digitale dell'US Patent and Trademark Office (USPTO) che mostra quello che potrebbe essere un nuovo modello coupé Cadillac. Come spiega il blog GM Authority - vicino agli ambienti ufficiali della General Motors - le immagini trovate alcuni mesi fa all'USPTO si riferirebbero ad un coupé sportivo Cadillac a due soli posti, declinato anche su piattaforma elettrica Ultium. Di questa nuova vettura si è parlato pochi giorni fa in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2021. In un breve video Michael Simcoe, vice presidente global design di Cadillac, ha infatti detto ''Abbiamo altri concept in arrivo, tra cui una lussuosa due posti progettata per clienti molto speciali e capace di decomprimere, rilassare e permettere di godere un'esperienza multisensoriale anche in viaggio''. Dalle immagini del brevetto si nota come la parte anteriore di questo coupé contenga elementi di design replicati nel nuovo crossover Lyriq e nella futura ammiraglia Cadillac Celestiq. E in coda la mancanza di eventuali uscite di scarico suggerisce la presenza di un sistema propulsivo EV.