Jaguar, F-Type Reims Edition celebra le vittorie sportive

Lo scorso lunedì, blue monday, Jaguar ha rivelato la F-TYPE Reims Edition, rifinita in coloro blu racing. La nuova versione della sportiva per eccellenza della casa del giaguaro sarà disponibile solo per i clienti del Regno Unito, con 150 unità prodotte in configurazioni P300 o P450 RWD Coupé. La F-TYPE Reims Edition è la seconda Jaguar della serie e segue alla XE Reims Edition che era stata realizzata alla fine del 2019.

Tra le novità, oltre al colore, ci sono altri particolari esterni con prese d'aria laterali nere lucide, script Jaguar la cornice alla griglia frontale. I cerchi in lega sono da 20 pollici a cinque razze doppie, anche questi in versione nero lucido. All'interno, la combinazione e quella tra i dettagli in ebano, rifiniti con l'Interior Black Pack, ovvero interruttori delle portiere neri lucidi, così come le maniglie e altro ancora. Il tetto è panoramico e i sedili sono riscaldati come anche il volante. La Reims Edition è ispirata al patrimonio sportivo della Jaguar, in particolare alla vittoria della D-type alla 12 Ore di Reims nel 1954, che segnò l'inizio di un'era d'oro nella storia delle competizioni per il 'giaguaro' e influenzò tutte le future auto sportive del marchio, da E-type a F-TYPE. La stessa E-type celebra quest'anno il suo 60º anniversario ed è commemorata da un altra F-TYPE molto speciale, prodotto dal team Jaguar's Special Vehicles. L'edizione limitata F-TYPE Heritage 60 Edition' è rifinita in Sherwood Green, anche questa ispirata al passato e presenta dettagli ispirati agli anni '60, interni su misura e distintivi commemorativi.