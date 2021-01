Ford Ranger MS-RT, versione premium che punta su sportività

In alcuni mercati europei, a partire dalla prossima estate, Ford introdurrà un nuovo allestimento del Ranger, il pluripremiato pick-up dell'Ovale Blu.



Sviluppato in collaborazione con MS-RT, azienda leader nella personalizzazione del design, combina un aspetto ispirato alle competizioni sportive con finiture premium e dettagli rifiniti a mano.



Il nuovo Ranger MS-RT si presenta in una versione ancora più distintiva del pick-up best-seller in Europa, con elementi caratteristici da 'veicolo da strada', offrendo un'alternativa top di gamma al Ranger Raptor, veicolo con 'anima da corsa nel deserto'.



Il nuovo veicolo è derivato dal Ranger Wildtrak, condividendo il suo equipaggiamento completo, la portata utile da una tonnellata e la possibilità di scegliere tra Super Cab o Double Cab.



Gli esterni di Ranger MS-RT includono una fascia anteriore con griglia, con effetto nido d'ape, in fibra di carbonio e fendinebbia integrati. Il profilo laterale colpisce per il carattere sportivo, mentre i cerchi in lega da 20'' OZ Racing, i passaruota estesi e le minigonne laterali scolpite disegnano una linea decisa. Le vernici Frozen White, Sea Grey o Agate Black esaltano lo stile imponente, impreziosito dalle calotte degli specchi retrovisori a effetto fibra di carbonio, barra di carico aerodinamica e badge MS-RT.



Gli interni di Ranger MS-RT presentano finiture in pelle premium con cuciture a contrasto di colore arancione.



L'illuminazione dell'abitacolo e i sedili anteriori riscaldati creano un ambiente confortevole, mentre i dettagli MS-RT per tappetini e soglie battitacco aggiungono un tocco personalizzato. La connettività SYNC 3 e il sistema di navigazione Ford con touchscreen da 8'', semplificano l'accesso alle funzionalità di comunicazione e intrattenimento e la telecamera posteriore aiuta nelle manovre di parcheggio o di aggancio a un rimorchio.



Il motore diesel Ecoblue 2.0 litri Bi-turbo da 213CV garantisce prestazioni eccezionali e potenza di trazione, offrendo allo stesso tempo una raffinatezza tipica delle auto e un'efficienza nei consumi.



Dotato del cambio automatico a 10 rapporti, condiviso con la sportiva Ford Mustang, il gruppo propulsore vanta una potenza di213 CV e 500 Nm di coppia, una portata utile fino a 1.098 kg e una capacità di traino di 3.500 kg. Ranger MS-RT offre un sistema selezionabile di trazione integrale, per garantire una prestazione ottimale in off-road, mentre la Maxhaust app che controlla il soundbox è disponibile su richiesta.