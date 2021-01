Ferrari F8 Tributo by Novitec, aggiornata nell'aerodinamica

Nel giugno del 2020 il tuner tedesco Novitec aveva dato alla Ferrari F8 Tributo di serie un incremento di potenza di 82 Cv, per arrivare ai livelli della 812 Superfast. Ora Novitec aggiorna questo suo progetto, aggiungendo una serie di modifiche estetiche che migliorano anche l'aerodinamica e danno un po' di grinta in più alla bellissima berlinetta di Maranello, per enfatizzare l'elaborazione 'sotto la pelle'. Ferrari F8 Tributo by Novitec si distingue per lo splitter anteriore in due pezzi, per le diverse cornici delle prese d'aria, per l'inserto del cofano e i rivestimenti degli specchietti e delle prese laterali tutti realizzati in fibra di carbonio. A livello estetico il maggiore contributo arriva dal nuovo alettone posteriore, che - secondo quanto afferma il tuner di Stetten - è in grado di aumentare significativamente il carico aerodinamico rispetto alla configurazione standard.



A richiesta può essere sostituito con uno spoiler a labbro più sottile per un aspetto meno 'invadente'. Previsti anche un diffusore Novitec completamente ridisegnato e ruote forgiate hi-tech personalizzate fino a 22 pollici sviluppate in collaborazione con il produttore americano Vossen.



A livello meccanico Novitec propone per la Ferrari F8 Tributo diversi interventi sull'8 cilindri biturbo da 3,9 litri fino a una potenza massima di 802 Cv e una coppia massima di 898 Nm.



Con il massimo livello di elaborazione, la berlinetta di Maranello scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 340 km/h.