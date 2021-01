Audi Q3 e Q3 Sportback TFSI e, al via ordini suv plug-in

Si rafforza l'offerta Audi a favore di una mobilità sempre più sostenibile che oggi conta ben dieci modelli elettrificati. Con l'entrata a listino di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback TFSI e, la casa dei quattro anelli amplia la gamma dei modelli ibridi plug-in e introduce i primi suv compatti con tecnologia PHEV della propria storia.



L'offensiva PHEV Audi si avvale di modelli dalle differenti carrozzerie, a seconda delle esigenze: dalla berlina Audi A3 Sportback al SUV full size Audi Q8 e all'ammiraglia Audi A8, passando per gli sport utility Audi Q5 e Audi Q7 senza dimenticare la berlina e Avant Audi A6 e la coupé a cinque porte Audi A7 Sportback TFSI e. Un'offerta che si arricchisce ora dell'entrata a listino di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback TFSI e, primi SUV compatti ibridi plug-in dei quattro anelli.



Il powertrain è composto da un 4 cilindri 1.4 TFSI - turbo a iniezione diretta della benzina - e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato nel cambio S tronic a 6 rapporti. Alla trazione anteriore si accompagnano la potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia. Nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic scattano da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e raggiungono la velocità massima di 210 km/h (140 km/h in modalità puramente elettrica) a fronte di consumi, a batteria carica e nel ciclo combinato WLTP, di 1,6 - 2,1 litri ogni 100 chilometri per il suv compatto, di 1,7 - 2,0 l/100 km per il suv coupé. Emissioni di CO2, rispettivamente, di 37 - 47 e 38 - 46 grammi/km.



La batteria agli ioni di litio accumula 13 kWh e consente agli sport utility plug-in Audi di percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani senza emissioni, grazie all'autonomia elettrica sino a 51 chilometri WLTP per Audi Q3 TFSI e, sino a 50 chilometri per Audi Q3 Sportback TFSI e. Prestazioni cui contribuisce il sistema di recupero dell'energia derivato da Audi e-tron.



Nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback TFSI e possono essere agevolmente ricaricate a corrente alternata (AC) - con potenza massima sino a 3,6 kW - mediante la rete di casa a 230 Volt oppure grazie a un impianto trifase a 400 Volt: in quest'ultimo caso, in poco meno di quattro ore, partendo da zero, viene ripristinato il 100% dell'energia. Per facilitare la vita di quanti guidano in modo sostenibile, Audi agevola l'accesso all'infrastruttura di ricarica sia pubblica sia privata (nel secondo caso grazie alla collaborazione con il partner Alpiq e AGN Energia).



L'app myAudi trasferisce i servizi Audi connect sullo smartphone. Grazie all'applicazione, il cliente può controllare lo stato della batteria e l'autonomia dell'auto, avviare i processi di ricarica, programmare il timer, monitorare i consumi e gestire la preclimatizzazione.



Il sistema MMI si avvale della piattaforma d'infotainment di terza generazione MIB 3. La strumentazione digitale, di serie, consente la consultazione di informazioni strettamente connesse alla tecnologia ibrida, mentre il display a colori MMI touch da 10,1 pollici, anch'esso di serie, mostra i flussi d'energia. Il cloud invece costituisce la base operativa dell'assistente vocale Amazon Alexa, integrato nel sistema di comando MMI.



I suv compatti plug-in, offerti negli allestimenti d'ingresso, Business (Business Plus per Audi Q3 Sportback) ed S line edition, condividono con le versioni a propulsione tradizionale i servizi Car-to-X e le dotazioni di sicurezza. Nelle concessionarie da marzo con prezzi da 47.900 euro per Audi Q3 TFSI e e da 50.900 euro per Audi Q3 Sportback TFSI e.