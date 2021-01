Citroen studia l'ammiraglia 2022 e punta a fascia premium

La nuova ammiraglia Citroen per il 2022 avrà uno stile da limousine e come target di riferimento i modelli premium di Audi e BMW.



Citroën si prepara a rivelare una versione unica della berlina del segmento D, con nuove immagini che offrono un'anteprima di quello che si ritiene essere il successore della C6.



Avvistato nei test su strade pubbliche, questo prototipo inedito si presenta come una Citroën grazie alla sua griglia orizzontale a doppia aletta e ai fari sottili - come quelli della nuova C4 - ma per il resto sembra rappresentare un radicale allontanamento stilistico dal resto del modelli di marca.



Sembra infatti che il modello seguirà la strada della C4, trasformandosi da una berlina di lusso a guida bassa in un grosso suv per tenere il passo con i produttori rivali che si rivolgono a un mercato che è radicalmente diverso da quando l'auto della generazione precedente lanciata nel 2005.



Nonostante i suoi spunti di design non convenzionali, la nuova C6 è destinata a sedersi sulla stessa architettura EMP2 dei suoi fratelli bassi del gruppo PSA, Peugeot 508 e DS 9.



Ciò significa che sarà offerto con una scelta di motori a combustione pura e propulsori ibridi plug-in, ma esclude di ricevere una variante elettrica dal lancio, anche se il ceo di Citroën Vincent Cobée aveva precedentemente affermato che una versione potrebbe essere aggiunta a tempo debito.



In termini di posizionamento sul mercato, la C6 avrà un prezzo per competere con marchi premium tra cui Audi e BMW, perché, come Cobée ha detto ad Autocar ''se guardi Citroën ora, non ha un punto debole nella fascia di prezzo. Si tratta di innovazione e comfort''.



In linea con le sue ambizioni esclusive, la nuova C6 sarà equipaggiata con il sistema di sospensioni Progressive Hydraulic Cushion di Citroën, come la C5 Aircross, per una qualità di guida ottimale e sarà dotata di numerose dotazioni anche negli allestimenti di ingresso.



Considerato quanto il prototipo sembra vicino alla produzione, una presentazione nei prossimi mesi sembra probabile prima del lancio sul mercato intorno all'inizio del 2022.