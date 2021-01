Bentley Bentayga, versione Hybrid per il lusso sostenibile

Un nuovo passo in avanti verso l'obiettivo elettrificato per Bentley, con il lancio della nuova Bentayga Hybrid. Il SUV Ibrido Elettrico di lusso, rappresenta anche il modello che nelle previsioni di Bentley diventerà il protagonista nelle vendite della nuova famiglia Bentayga.





Protagonista, sulla nuova arrivata, è la tecnologia dell'elettrificazione, con vantaggi e progressi in termini di comfort, fluidità di guida e riduzione dei consumi e delle emissioni nei percorsi urbani. Bentayga Hybrid offre anche una selezione di nuove tecnologie e servizi di connettività che la rendono la versione Bentayga tecnicamente più avanzata fino ad oggi. "La Bentayga Hybrid - ha commentato Chris Cole, Project Leader per Bentayga Hybrid - è il prossimo passo nel nostro viaggio per diventare la principale azienda mondiale di mobilità di lusso sostenibile. Bentley si trasformerà da azienda centenaria di auto di lusso in un nuovo modello di riferimento per il lusso sostenibile e totalmente etico. La Bentayga Hybrid è il primo modello a essere pioniere della strategia Beyond100 recentemente annunciata dalla nostra azienda". Il gruppo propulsore elettrificato della Bentayga Hybrid è costituito da 12 componenti principali in tre aree chiave e il propulsore V6 turbo twin-scroll da 3,0 litri integra il motore elettrico quando è richiesta una coppia aggiuntiva o quando le velocità supera i 135Km/h. Per avvertire i pedoni del movimento quasi silenzioso del veicolo, un altoparlante dedicato emette un suono esterno alle basse velocità.