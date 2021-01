Mercedes CLA 250e Shooting Brake, la SW sportiva e ibrida

Le station wagon non sono di certo le preferite dal mercato ma nonostante ciò continuano ad avere ancora un certo appeal per chi è alla ricerca di spazio e versatilità. Se poi a tutto questo si aggiunge il lusso Mercedes e la sportività che da sempre contraddistingue del brand di Stoccarda, allora il divertimento è davvero assicurato.

La nuova CLA Shooting Brake strizza leggermente l'occhio alla sorella maggiore CLS, ma con prezzi decisamente più contenuti (si parte da circa 34mila euro) e con la possibilità di una declinazione ibrida plug in.



Rispetto alla versione precedente cambiano le proporzioni: 48 millimetri più lunga di prima, 53 più larga, ma 2 più bassa. .

L’abitacolo è caratterizzato da un'interfaccia utente intelligente e da un design decisamente accattivante. Dal frontale con il tipico “sharknose” alla fiancata ampia e pulita, il design presenta linee atletiche ma eleganti, mentre la coda è scolpita in modo discreto e offre alla CLA Shooting Brake un vantaggio importante in termini di funzionalità.



Con il suo stile raffinato ed esclusivo, la nuova CLA Shooting Brake, ora disponibile anche con la tecnologia EQ power ibrida plug in, è declinabile in quattro versioni: Executive, Business, Sport e Premium.

CLA Shooting Brake ha una presenza imponente sulla strada e un aspetto atletico da ogni prospettiva (grazie anche al coefficiente aerodinamico Cx 0,26) . Con i suoi 871 millimetri l'apertura di carico è nettamente più larga del modello precedente (che era di 635 mm). Inoltre il portellone posteriore può essere aperto anche senza mani, grazie alle funzioni Easy-Pack e Hands-Free Access.

Negli interni la nuova CLA Shooting Brake preserva l'atmosfera moderna, fresca e raffinata della Coupé, offrendo più spazio agli occupanti. Le funzionalità digitali di questo modello tecnicamente affine alla CLA sono integrate negli interni in modo innovativo, sia dal punto di vista tecnico che formale.

Grazie all’ MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con sistema intelligente di assistenza per gli interni e riconoscimento vocale perfezionato, gestire un numero sempre maggiore di funzioni diventa più semplice e naturale.

A livello tecnologico, è possibile disporre dell'Energizing pack per un viaggio all'insegna del benessere, per un'interfaccia auto-utente ancora più diretta e immediata.



Questa versione vanta un consumo di carburante combinato di 1,6-1,4 l/100 km ed emissioni di CO2 combinate 37-33 g/km, con un consumo di energia elettrica combinato 15,5-14,8 kWh/100 km.

Al piacere di guida (elettrica) si combina l'idoneità all'uso quotidiano, con un’autonomia elettrica di 71-79 km (NEDC) ed una potenza elettrica di 75 kW. Insieme al motore a quattro cilindri da 1,33 litri garantisce una potenza complessiva di 160 kW (218 CV) e una coppia complessiva di 450 Nm.

Per la prima volta in Mercedes-Benz, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico.

I nuovi modelli possono essere ricaricati con corrente alternata o continua. La ricarica in corrente continua da 24 kW richiede circa 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%.

Insomma, con CLA Shooting Brake ibrida plug anche i lunghi viaggi diventano un’esperienza rilassante all’insegna del comfort e dello stile lounge che un brand come quello della Stella è sempre in grado di offrire ai suoi clienti.