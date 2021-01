Subaru XV, restyling tra design e tecnologia

E' un rinnovamento generale quello della Subaru XV, nella sua versione 2021. La bestseller della Casa delle Pleiadi è stata infatti interessata da un facelift che ne ridisegna il look e ne arricchisce i contenuti. Tra le novità della Subaru XV MY21 risalta il design che si aggiorna senza stravolgere le linee del modello. Oggetto principale del restyling è il rivisitato frontale dell'auto, con una rinnovata mascherina, un nuovo disegno del paraurti ora più pronunciato e un cofano più spiovente, che caratterizzano ancor più sportivamente le linee della XV. Si aggiorna anche il design dei cerchi in lega, differenziato per gli allestimenti con motorizzazione 1,6 benzina o e-BOXER, il sistema di propulsione è quello di nuova generazione, che combina un'unità elettrica con il motore BOXER e il Symmetrical AWD. Si aggiungono poi anche delle nuove colorazioni inedite come Lapis Blue Pearl, disponibile per le versioni 1,6 Benzina, mentre Horizion Blue Pearl e Plasma Yellow Pearl sono invece le nuove tinte per le versioni e-BOXER. Il livello tecnologico degli equipaggiamenti Style Xtra e Premium cresce grazie all'introduzione della telecamera frontale che facilita e semplifica la guida in situazioni comuni nella propria vita quotidiana. Le versioni e-BOXER si arricchiscono inoltre di nuove tecnologie: X-Mode con 2 modalità, SI-Drive ed e-Active Shift Control. Il sistema X-MODE è stato aggiornato e aggiunge ora la possibilità di gestire la trazione in diverse condizioni metereologiche e stradali. In aggiunta, viene offerto per la prima volta l'e-Active Shift Control che si attiva mentre il veicolo è in modalità Sport: quando il guidatore, prima dell'inserimento in curva, affonda il pedale del freno, viene simulata una scalata di marcia con il duplice effetto di aumentare il freno motore in curva e favorire l'uscita con una pronta accelerazione grazie al regime motore già prossimo al regime di coppia massima.