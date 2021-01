Opel, nuovo Crossland perde la 'X' e introduce il Vizor

Nuviana Arrichiello Fa il debutto nei concessionari italiani a partire da questo mese il nuovo Opel Crossland, il suv compatto e agile che unisce stile e flessibilità ad interni spaziosi ed una capacità di carico che può arrivare fino a 1.255 litri.



In vendita a partire da 20.850 euro, nuovo Opel Crossland presenta un volto unico presentato in anteprima da nuovo Opel Mokka. Come per Mokka, nuovo Opel Crossland rinuncia all'appendice finale X.



Il design frontale e inconfondibile sfoggia l'Opel Vizor che racchiude calandra e fari. Integrando organicamente la calandra e i fari, l'Opel Vizor di nuovo Opel Crossland si estende in un'unica infilata nella parte frontale del veicolo. Il Vizor estende visivamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il fulmine, emblema del marchio, domina al centro. L'Opel Vizor diventerà un elemento caratteristico di tutti i modelli Opel nel corso dei prossimi anni con l'idea di raggruppare ulteriormente le migliori tecnologie.



Sul posteriore, i fari fumé migliorano il design Opel a forma di ala e la superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto nero) rende il nuovo Opel Crossland visivamente più ampio.



Nuove sono anche le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, fendinebbia anteriori a LED, una modanatura cromata della portiera per l'allestimento Ultimate, oltre a eleganti cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici. I primi sono disponibili in argento, nero lucido bi-colore o nero lucido, mentre i secondi sono disponibili in nero lucido bi-colore o nero lucido.



Gli appassionati del look sportivo avranno pane per i loro denti con una nuova declinazione, che include cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, tetto nero, firma di luce rossa dell'apertura diurna, sedili ergonomici certificati AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a LED e barre al tetto distinguono il suv compatto dalla concorrenza.



Il nuovo Opel Crossland offre allestimenti appositamente progettati per chi guida un'auto privata o aziendale e trascorre molto tempo al volante, per motivi di lavoro o per motivi privati. Con il sedile ergonomico del conducente certificato AGR, capace di garantire un'esperienza da prima classe, Opel Crossland Elegance e GS Line (a partire da 22.350 euro) offrono un comfort maggiore nei lunghi viaggi. per gli appassionati di look sportivi c'è invece l'Opel Crossland GS Line mentre per il massimo comfort, è disponibile la Opel Crossland Ultimate. La sicurezza della dinamica di guida è garantita dall'IntelliGrip. Questo sistema adattivo di controllo della trazione consente una trazione ottimale e stabilità su tutti i tipi di superficie. Opel IntelliGrip offre le seguenti cinque modalità: Normal / Su strada, neve, fango, sabbia e Esp Off.



Guidatori e passeggeri possono usufruire non solo di un grande grip, ma sono anche connessi e intrattenuti grazie alla gamma di sistemi di infotainment che comprende la Multimedia Radio e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 8,0 pollici. Le unità multimediali sono compatibili anche con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, Opel Crossland offre il servizio "OpelConnect".



I clienti possono scegliere tra una efficiente gamma motori benzina e diesel con cilindrate da 1.2 e 1.5. Sia i motori benzina da 61 kW (83 cv) a 96 kW (130 cv) e motori diesel da 81 kW (110 cv) e 88 kW (120 cv) ora rispettano il rigoroso standard di emissioni Euro 6d.



I viaggi saranno ancora più rilassanti e sicuri grazie alle numerose tecnologie ultra-moderne e ai sistemi di assistenza disponibili con Opel Crossland. I fari adattivi full LED con cornering light, High Beam Assist e Auto Levelling garantiscono una visibilità eccezionale al buio. A bordo tanti gli Adas che aiutano il conducente. A partire dall'Head Up display passando per la frenata Automatica di Emergenza con rilevamento pedoni e ancora il Lane Departure Warning, il rilevatore di stanchezza del conducente, l'Allerta angolo cieco, la Retrocamera panoramica, L'Automatic Park Assist e il Cruise control con limitatore della velocità.