Peugeot e-Traveller con batteria da 75kWh e versione Compact

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - A poca distanza dall'apertura dei listini di nuovo Peugeot e-Traveller, 100% elettrico, entrano in gamma due versioni del multispazio del Leone. Da oggi sono ordinabili la versione con batteria da 75kWh e quella con carrozzeria Compact da 4,61 metri.



La batteria da 75 kWh permette a nuovo Peugeot e-Traveller di avere un'autonomia che arriva fino a 330 km (WLTP): una capacità di batteria che è disponibile nelle versioni con carrozzeria Standard (4,96 m) o Long (5,31 m).



Riguardo le lunghezze, entra a listino quella più corta, la Compact che, grazie ai soli 4,61 metri si dimostra versatile anche nel traffico cittadino e in grado di ospitare a bordo comunque fino a 9 persone. Queste nuove versioni completano una gamma che annovera altre versioni in grado di soddisfare le esigenze di mobilità di clienti privati e professionali che necessitano di trasportare fino a 9 persone ed accedere ai centri città, grazie alla propulsione totalmente elettrica.



Oggi sono 18 le versioni complessivamente disponibili di nuovo e-Traveller, frutto di tre diverse lunghezze, due diverse capacità di batteria (50 e 75 kWh) e quattro allestimenti (Active e Allure pensati per i clienti privati e Business e Business VIP per i clienti professionali). (ANSA).