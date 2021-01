Peugeot 5008, suv spazioso e versatile dal design distintivo

Con più di 300.000 esemplari prodotti dal 2017, Peugeot 5008 ha raggiunto una performance commerciale positiva in Europa ed in particolar modo in Italia con oltre 15 mila clienti.



Il nuovo design comunica una nuova era di modernità coniugando efficacemente raffinatezza e tecnologia: un frontale ridisegnato, nuovi fari posteriori Full LED, colorazioni che sanno esaltare le forme della carrozzeria e una nuova opzione "Black Pack" per distinguersi ulteriormente.



Peugeot 5008 dispone delle più recenti tecnologie ed adotta il PEUGEOT i-Cockpit che amplifica le sensazioni di guida oggi con un nuovo touch screen a centro plancia da 10 pollici HD; inoltre, offre oggi ancor più sicurezza proponendo aiuti alla guida Adas di ultima generazione. Il nuovo suv 5008 punta tutto sulla modularità senza limiti e la capacità di trasportare fino a 7 persone (di serie su tutti gli allestimenti), senza alcun compromesso in fatto di piacere di guida e comfort.



Nuovo 5008 adotta la nuova struttura di gamma declinata su 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali arricchibile con un 'pack' specifico.



Per essere sempre un passo avanti in termini di stile, il frontale si è evoluto verso un design ancor più distintivo e unico. L'innovativo design ridefinisce le linee della modernità, fondendo al contempo eleganza e dinamismo.



Una ampia calandra a scacchiera senza cornice simboleggia lo stile sempre più moderno, pur mantenendo un design fluido. Nelle intenzioni del designer, si estende con alette sotto i fari per collegare tutti gli elementi. Infine, sulla punta del frontale è presente il monogramma del modello, così come i modelli più recenti della gamma Peugeot.



Per enfatizzare la sportività, già dal primo livello di allestimento nel nuovo paraurti sono state inserite prese d'aria laterali nere lucide ed un profilo anteriore sotto la griglia paraurti verniciato.



Sui modelli GT e quelli dotati anche di GT Pack è presente una griglia specifica con un motivo modulare per enfatizzare l'aggiornamento stilistico delle versioni al vertice della gamma.



Anche i fari anteriori sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare ancor più l'evoluzione dello stile. Includono la tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento della gamma e sono ampliati dalle DRL (luci di marcia diurne) a forma di artiglio con punta cromata. Questa firma luminosa è perfettamente in linea con l'attuale stile Peugeot ed è riconoscibile anche a distanza.



Sui modelli GT e GT Pack, i fari Full LED offrono un aspetto ancora più tecnologico e distintivo, grazie alla firma luminosa estesa e alla funzione di illuminazione dell'interno curva (EVS) che ottimizza la visibilità a velocità fino a 90 km/h.



Di particolare rilievo è la nuova funzione 'Modalità Nebbia' che ha sostituito i fendinebbia. È integrato nei proiettori Full LED e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati i fendinebbia posteriori.



La versione GT con Pack adotta il nuovo cerchio "San Francisco" in alluminio diamantato da 19 pollici per rendere questo allestimento ancora più esclusivo.



Il successo di questo modello è in parte dovuto anche ai suoi interni straordinari. Sul nuovo 5008 il Peugeot i-Cockpit si è evoluto per essere ancora più moderno e al top di gamma: l'Head-Up Digital Display da 12,3 pollici ed il nuovo touchscreen centrale che arriva ad una dimensione di 10 pollici.



Lo schermo è ad alta definizione ed è dotato di una serie di sette eleganti tasti da pianoforte - i toggles switches - che consentono l'accesso diretto alle principali funzioni di comfort: audio, climatizzazione, navigazione 3D connessa e con comando vocale, impostazioni del veicolo, telefono, applicazioni mobili e luci di emergenza.



Sulla consolle centrale, tutte le versioni dotate di cambio automatico hanno di serie il selettore della modalità di guida che consente al guidatore di scegliere tra modalità di guida Normal, Sport ed Eco.



Tra gli Adas di bordo sono disponibili il Night Vision, tecnologia che rileva gli esseri viventi (pedoni / animali) davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, il Lane positioning assist (sempre abbinato all'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go), la frenata automatica di emergenza di ultima generazione, il riconoscimento esteso dei segnali stradali . Nuovo Peugeot 5008 può essere dotato di un sistema Hi-Fi curato da Focal. La gamma dei motori termici comprende propulsori conformi all'ultima normativa Euro 6D e omologati secondo il protocollo WLTP.



È disponibile il benzina 3 cilindri da 1,2 litri Puretech 130 S&S automatico e manuale, il 4 cilindri da 1,6 litri PureTech 180 con cambio automatico EAT8 mentre la gamma diesel comprende il 4 cilindri da 1,5 litri BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti oppure con l'EAT8, ed il 4 cilindri da 2 litri BlueHDi 180 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.