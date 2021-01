Lada, ritorno al nome Niva per Legend 4x4

E' stato annunciato da Lada il cambio di nome del modello LADA 4x4, con il ritorno della sigla Niva. Il SUV continuerà quindi la sua storia sotto il nome di Lada Niva Legend. Insieme al nuovo nome, l'auto ha ricevuto miglioramenti meccanici e tecnologici a tutto vantaggio del confort a bordo. I risultati delle prove su strada hanno dimostrato che la riduzione massima del rumore durante l'accelerazione è stata di 3,7 dBA e 2,2 dBA quando si guida a velocità costanti fino a 120 km/h. Il modello pluripremiato del Dakar Rally è popolare non solo in Russia ma anche ben oltre i suoi confini. Per 45 anni Lada Niva è rimasto il veicolo a trazione integrale più conveniente sul mercato russo. La rinnovata Lada Niva Legend ha più di dieci versioni, tra cui anche modelli commerciali. Inoltre, il pacchetto 'Comfort' è disponibile per tutte le varianti del SUV, può essere acquistato separatamente e installato presso le concessionarie ufficiali LADA. Il pacchetto comprende una serratura centrale con telecomando, un sistema di allarme e un impianto audio con connettori USB e AUX, che permette di collegare dispositivi mobili.