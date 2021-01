Jeep Gladiator, aperta la prevendita del pick-up

Sono state aperte le le ordinazione della nuova Jeep Gladiator. Da ieri anche i clienti italiani possono ordinare il pick-up del marchio Jeep e con il quale il brand automobilistico è tornato dopo 28 anni nel segmento. Per il ritorno in scena Jeep ha puntato sulle capacità all-terrain dell'icona Wrangler per consentire ai clienti le capacità off-road e garantire al contempo divertimento di guida, avanzati contenuti tecnologici, ma anche praticità e flessibilità nel trasporto e di carico sia nelle avventure del tempo libero sia nelle attività di tutti i giorni. La filosofia Wrangler è stata applicata a quella di un pick-up che offre anche numerose opzioni di personalizzazione firmate Mopar, grazie agli oltre 200 Jeep Authentic Accessories disponibili al lancio. La Gladiator è disponibile nell'allestimento Overland e nella Launch Edition a tiratura limitata, tutti equipaggiati con motorizzazione MultiJet V6 da 3,0 litri da 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia. Progettato e costruito da FCA EMEA, questo sofisticato propulsore è dotato di un'avanzata tecnologia turbo con cuscinetti a basso attrito, progettati per aumentare la risposta e le prestazioni ai bassi regimi. È abbinato a un cambio automatico a 8 marce che consente di ottimizzare l'erogazione della potenza del motore nella guida su tracciati off-road e di beneficiare di un'erogazione regolare della coppia alle velocità autostradali. La gamma colori comprende un totale di nove livree che vanno dalla Black alla Firecracker Red, passando per Billet Silver Metallic Clear Coat, Bright White, Granite Crystal Metallic Clear Coat, Hydro Blue, Sting Gray, Snazzberry e Sarge Green, abbinabili in base all'allestimento al soft-top o all'hard top nero o in tinta. Sono inoltre disponibili cerchi da 18" su entrambe le versioni Overland e Launch Edition. Il lancio commerciale nelle concessionarie Jeep è previsto all'inizio del 2021.