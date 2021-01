Honda, bizzarrie piccole e grandi per Tokyo Auto Salon 2021

Con il Tokyo Auto Salon 2021 (nel formato online) alle porte anche Honda svela le novità di questo che, a tutti gli effetti, è un evento di dimensioni locale e ritagliato sui gusti e le esigenze del mercato interno. Dopo Daihatsu anche svela immagini e bozzetti dei modelli - e soprattutto delle elaborazioni - che saranno sotto i riflettori dell'evento dal 15 gennaio. La novità più 'credibile' è la variante Custom della Jazz Crosstar, un allestimento ancora più adatto al tempo libero e ad un fuoristrada non troppo impegnativo, esprimendo quello che secondo la Casa è uno stile outdoor urbano. Spiccano le ruote in acciaio, i pneumatici fuoristrada Toyo, lo scudo paraurti anteriore ridisegnato (con evidenti richiami alla Honda E) e un robusto portatutto sul tetto. La protagonista dell'Auto Salon di quest'anno sembra proprio essere la piccola ed elegante city car elettrica: il 15 gennaio verranno svelate la Honda E Drag Racer, una elaborazione studiata per correre nelle gare di accelerazione. ''I veicoli elettrici non sono solo verdi e puliti - afferma l'azienda - e per ribadire le potenzialità di elaborazione diffonde una illustraziione che mostra la Honda E con le sue ruote anteriori in aria e quelle posteriori calzate con pneumatici molto grandi, esattamente come avviene nelle gare dei dragster. Un rendering mostra elementi costruiti in fibra di carbonio, con il cofano, la griglia, il paraurti anteriore riuniti - come nelle vecchie Mini Cooper da corsa - in solo elemento monoblocco. La K-Climb è invece una variazione per gare in salita realizzata partendo dala Honda N-One RS, seconda generazione della piccola kei car retro' ispirata alla Honda N360 del 1967. Già oggi Honda sponsorizza una serie di gare con le N-One leggermente modificate per cui la K-Climb potrebbe realmente anticipare una inedita evoluzione di questo modello. Al Tokyo Auto Salon 2021 virtuale ci sarà anche un food truck N-Box derivato dalla Fit e ispirato alle celebri caravan Usa in alluminio Airstream.