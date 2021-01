Escort MK2, torna in scena in versione speciale

Torna in scena l'iconica Escort MK2, con una versione speciale firmata nel Regno Unito da MST Cars and Motorsport Tools. La MST MK2 Escort è completamente nuova, basata sull'auto da rally Group-4, ma è anche 'street legal' in UK.

Il primo esemplare è stato completato e le prime immagini sono state diffuse sui social direttamente dai produttori che sarebbero alle prese con i primi ordini della rinnovata Escort, per poi distribuirla in giro per il mondo. Per quanto riguarda i motori, la nuova MK2 Escort è dotata di serie di un quattro cilindri Duratec da 200 CV, abbinato a una trasmissione manuale con un differenziale a slittamento limitato. Si può optare anche per un motore BDG da 230 CV o un motore Millington Diamond da 2,5 litri con oltre 300 CV, oltre a una trasmissione sequenziale a sei rapporti. I prezzi partono da 65mila sterline e i clienti potranno inoltre personalizzare completamente la loro nuova Escort nel colore, negli interni e naturalmente in tutti quei dettagli che richiamano il mondo del rally. La produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi e MST ha dichiarato di essere in grado di costruire circa dodici esemplari all'anno.