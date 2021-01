Renault Megàne Sporter, ora è anche E-Tech plug-in hybrid

E’ rinnovata nella forma e nella sostanza, la nuova Renault Mégane Sporter e-tech Plug-in, che abbiamo provato nella sua versione più sportiva, la RS Line. Quello fatto da Renault attraverso la nuova ibrida con la spina, è un passo in avanti verso l’elettrificazione della casa francese, ma anche una rivoluzione in termini di design esterno e anche di meccanica. Le novità principali stanno, per cominciare, proprio sotto al cofano e anche sotto ai sedili posteriori dove è alloggiata la batteria. Due sono i motori elettrici, abbinati a quello termico, ma c’è anche la novità assoluta della trasmissione Multi-mode, priva di frizione e di derivazione dalla Formula uno targata Renault, adattata ovviamente per le esigenze di tutti i giorni. Il risultato? Meno perdite di energia e attriti ridotti al minimo, così che la combinazione dei motori elettrici con quello termico è fluida, silenziosa e priva di trascinamenti. Il tutto, rende la guida piacevole e dinamica in ogni condizione, anche con un po’ di pepe e divertimento quando si seleziona la modalità di guida Sport sulla RS Line.

Tante le novità anche all’esterno, dove la Nuova Mégane dispone di un nuovo paraurti e una nuova calandra. Anche la griglia inferiore è stata rinnovata ed è dotata di una finitura cromata disponibile sulla versione più sportiveggiante, protagonista, appunto, della nostra prova su strada. Il profilo è in generale più incisivo ed è nuovo il design dei parafanghi e delle maniglie delle porte, illuminate. Sono disponibili anche nuovi cerchi da 16" e 18". I proiettori racchiudono la tecnologia Led Pure Vision, sono disponibili già dal primo livello di allestimento e sostituiscono i precedenti fari alogeni. Al posteriore, invece, i fari Led acquisiscono un nuovo design più sottile. La linea è stata rialzata per rendere tutto più fluido, mentre gli indicatori di direzione diventano dinamici. Grandi novità anche all’interno, dove tutto è più raffinato e intuitivo grazie ad una serie di nuovi equipaggiamenti tecnologici che si integrano in un ambiente più elegante rispetto alla versione precedente dello stesso modello. Per la prima volta, nuova Mégane presenta, a seconda delle versioni, un cruscotto digitale dotato di display da 10,2''. Sulla plancia è montato il nuovo display multimediale da 9,3'' che offre una superficie di visualizzazione ben due volte più grande della versione da 7''. E’ una sorta di tablet verticale integrato nella plancia.

La versione R.S.Line, che abbiamo provato sulle colline lombarde, ha contenuti ancora più ricchi ed avanzati: il design esterno e l'abitacolo adottano un look più sportivo, con i sedili con supporto laterale rafforzato, gli inserti con look carbonio, il volante sportivo in pelle traforata con incisione a doppio diamante R.S., così come c’è la pedaliera sportiva in alluminio. La nuova Megane è anche superconnessa con il nuovo sistema multimediale Renault Easy Link, che propone tutte le prestazioni di multimedialità, navigazione ed infotainment, ma anche i settaggi Multi-Sense. Per facilitare la guida, poi, nuova Mégane Spoter E-Tech Plug-in Hybrid dispone dei dispositivi di assistenza alla guida Renault Easy Drive, tra cui l'Highway and Traffic Jam Companion e funzione di guida autonoma di livello 2. E’ quindi una rivoluzione nella sostanza, che strizza più di un occhio all’ambiente e al risparmio, quello della nuova Megane, ma anche una rivoluzione di stile, che male non fa mai.