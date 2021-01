Renault Kiger, nuovo B-suv Made in India svelato 28 gennaio

Fra meno di tre settimane, esattamente il 28 gennaio, Renault svelerà in India in nuovo suv Kiger, progettato non solo per quel mercato ma destinato in una fase successiva a diventare un prodotto globale. Derivato dal concept che era stato mostrato - come Kiger Showcar .- nel novembre dello scorso anno, questo nuovo B-suv con lunghezza sotto i 4 metri sarà costruito sulla piattaforma CMF-A dell'Alleanza e conserverà, come ha dichiarato la stessa Renault, circa l'80% delle soluzioni e quindi delle componenti del concept di novembre che era stato creato congiuntamente dai team di corporate design Renault in Francia e da quello di Renault India. Quando verrà svelato il Kiger di serie conserverà dunque una estetica aggressiva e molto moderna, quasi da crossover sportivo, con una griglia separata da due lamelle orizzontali, fari anteriori divisi con luci di marcia diurna a Led sulla parte superiore e fari principali posizionato più in basso per quanto riguarda il frontale. In coda Renault Kiger sarà dotato di lunotto inclinato, spoiler integrato nel tetto e montante C ingentilito dal trattamento colore vettura/nero. Nell variante top dovrebbero essere presenti anche i cerchi in lega da 16 pollici. Kiger dovrebbe condividere all'interno la maggior parte degli elemento e dello stile della Triber, la sette posti egualmente progettata per l'india e destinata poi ai mercati globali.Renault Kiger condividerà le specifiche del motore con il suv compatto Nissan Magnite, anch'esso sotto i 4 metri e anch'esso fabbricato in India. Sarà offerto con un motore a benzina 3 cilindri da 1,0 litri nelle varianti aspirato da 72 Cv e turbo da 100 Cv, con cambio manuale a 5 marce e - solo per il Kiger Turbo - con un automatico CVT.