Fisker Alaska, confermato pick-up rivale di Tesla Cybertruck

Sulla scia degli incrementi delle vendite di modelli elettrici in diversi Paesi del mondo e della aspettativa per i pick-up spinti solo da batteria, il presidente e Ceo di Fisker, Henrik Fisker ha svelato con un Tweet il suo progetto - parallelo al Tesla Cybertruck e al Lordstown Endurance - per un mezzo elettrico di questo tipo.



L'annuncio, il secondo dopo quello del febbraio 2020, conferma quanto è stato dichiarato da Fisker nei mesi scorsi, cioè il fatto di avere nei cassetti progetti e programmi per tre modelli EV in aggiunta al suv Ocean che entrerà in produzione nel 2022.



Quest'ultimo sarà basato su una piattaforma modulare proveniente dall'austriaca Magna Steyr e prodotta, almeno inizialmente, su contratto in uno stabilimento in Austria.



Gli altri modelli Fisker che potrebbero arrivare nei prossimi anni - oltre al pick-up che dovrebbe chiamarsi Alaska - sono un inedito suv coupé e una berlina di lusso, basata sulla concept EMotion mostrata al CES di Las Vegas del 2018.