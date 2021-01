Polaris Slingshot, tre ruote Usa con prestazioni da supercar

Basta il corrispettivo di circa 16mila euro per entrare, in Usa, nel particolare - ma appagante - mondo dei veicoli prestazionali Slingshot, strani tre ruote dal look ispirato alle hypercar e che offrono, grazie alla combinazione tra una potenza di 178 o 203 Cv con il peso di appena 746 kg, emozioni alla guida davvero 'forti'. La gamma di questi 'ibridi' fra auto e moto è prodotta dalla Polaris Industries, il colosso Usa dei veicoli 'fuori dall'ordinario' che fattura con le omonime motoslitte, ma anche con gli ATV, i mezzi elettrici speciali, le moto Indian e appunto i tre ruote prestazionali Slingshot, qualcosa come 4,8 miliardi di dollari. Con l'edizione 2021 debuttano molte novità, come l'ultima versione del 4 cilindri ProStar progettato e prodotto dalla stessa Polaris per sostituire il GM che equipaggiava le prime versioni. Questo moderno propulsore fa parte della famiglia dei motori che l'azienda di Medina in Minnesota utilizza, ma nelle varianti 2 cilindri, anche per i popolari ATV ed eroga, negli allestimenti sportivi R e R Limited Edition, 203 Cv e una coppia massima di 195 Nm.

Ciò permette, in funzione della ridottissima massa, di scattare con lo Slingshot da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e di raggiungere in un tempo egualmente limitato la velocità massima che viene 'fermata' elettronicamente a 200 km/h. Guidare un tre ruote Polaris Slingshot 2021 - che non è non è né una moto nè un'auto - è una esperienza unica anche perché il posto di pilotaggio è molto basso, vicino all'asfalto, e questa caratteristica unita all'abitacolo aperto crea un rapporto particolare fra il corpo del guidatore e la strada, quasi come nei go-kart. Tra i recenti miglioramenti apportati al model year 2021 ci sono la nuova trasmissione AutoDrive azionabile con comandi al volante. Questo permette di guidare in modalità completamente automatica oppure azionare a mano i cinque rapporti in modo rapido ed efficiente attraverso la trasmissione sincronizzata ad azionamento idraulico.

Secondo Garrett Moore, product manager di Slingshot, le modifiche ingegneristiche ''comportano una erogazione di potenza diversa dalle versioni passate ed anche la percezione dell'input fornito dallo sterzo è stata messa a punto grazie alla possibilità di scelta di due modalità di guida''. Nella versione 2021 sono state migliorate le sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio oscillante che assecondano la risposta delle ruote gommate Kenda SS-799 anche su curve strette e sezioni a bassa aderenza. Il listino in Usa spazia da 19.999 a 32.799 dollari, cioè 16.282 - 26.700 euro, a cui si possono aggiungere molti optional, tra cui (quasi indispensabili per guidare nella brutta stagione) i sedili riscaldati.