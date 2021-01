Jeep Vangler, ipotesi di riedizione EV del Forward Control

Il futuro erede 100% elettrico del Volkswagen Bulli, il furgone tanto amato da generazioni di surfisti e di hippy californiani, potrebbe inaspettatamente dover fronteggiare la concorrenza rappresentata dalla riedizione di un mito degli stessi Anni '50 e '60, il van Jeep Forward Control /FC) che trasferì - nello stesso periodo di successo del minibus tedesco T1 - le peculiarità di quella architettura (grande spazio interno, perfetta visibilità dal posto di guida, ampie possibilità di allestimento) al mondo dell'off-road.

Le ipotesi di un possibile ritorno dell'FC nella gamma Jeep sono solo 'voci' che circolano negli ambienti vicini al celebre brand di FCA o, meglio, ora parte di Stellantis. L'azienda ci aveva già pensato qualche anno fa, presentando al tradizionale evento Moab Easter Safari del 2012 il concept Mighty FC, costruito partendo da un telaio rialzato del Wrangler Rubicon JK dotato di motore V6 Pentastar, una doverosa concessione alla moderna tecnologica visto che il modello FC originale - prodotto fra il 1956 e il 1965 - era basato sul telaio della Jeep CJ-5 e utilizzava il 4 cilindri Hurricane. A quasi 9 anni di distanza dalla presentazione del Mighty FC - e sulla scia del grande successo che Jeep sta ottenendo con l'odierna Wrangler e il pick-up derivato Gladiator - il designer Samir Sadikhov (diplomato all'Istituto Europeo di Design e titolare di un master in Transportation Design alla Pforzheim University, con esperienze in Lamborghini e Rezvani Motors) prova a visualizzare quello che potrebbe essere nel 2022-2023 un erede dell'iconico FC. Battezzata Vangler, nome che unisce il concetto di Van alla denominazione Wrangler, questa ipotesi bel visualizzata in alcuni bozzetti risulta assolutamente coerente con la cifra stilistica di Jeep, ma lascia qualche dubbio sulla possibilità di realizzare una variante a cabina avanzata sul telaio Wrangler con un corpo vettura così basso. Mentre nel modello del 1956 il 'piccolo' 4 cilindri spuntava in cabina tra i due sedili anteriori - in un vano chiuso da un coperchio isolato, come era frequente vedere nei camion nei bus dell'epoca - e mentre nel concept Mighty FC il problema era stato risolto alzando di parecchio la carrozzeria rispetto al telaio, nel Vangler sembrerebbe non esserci abbastanza spazio in verticale, salvo ospitare un ingombrante elemento centrale come nell'Hummer H1. Ma ecco spuntare l'ipotesi di un futuro Wrangler 100% elettrico e, dunque, della disponibilità di un telaio in cui le dimensioni dei due propulsori sarebbero compatibili anche con il pregevole progetto di stile di Samir Sadikhov. L'attesa per una riedizione del celebre (e amatissimo) Forward Control potrebbe essere lunga, ma non è detto che la presenza di PSA nel nuovo conglomerato Stellantis possa accelerare questo processo di 'elettrificazione' di una parte della gamma Jeep.