Hummer EV, il 'granchio' inarrestabile anche nel deserto

Tra la guida in diagonale e la modalità di 'estrazione', l'Hummer EV affronta anche il deserto in scioltezza. A capo della squadra che si è ingegnata per dotare l'Hummer elettrica di tutti quei dispositivi che la rendono inarrestabile anche sui terreni più accidentati, c'è Mike Colville, senior manager di GM e leader del team che ha creato la modalità Crabwalk, che permette all'Hummer di spostarsi in diagonale, così come la modalità di estrazione, che letteralmente solleva l'Hummer dal terreno profondo e l'Ultravision, che aggiunge telecamere impermeabili sotto il veicolo per evitare grandi massi e simili.

Molte delle caratteristiche provengono dalle esperienze di Colville nelle corse fuoristrada. Nella sua carriera il manager GM ha costruito a mano 12 vetture che gareggiano nelle gare di endurance e che possono essere alimentate da grandi motori V8, fino a 800 CV, e volare attraverso il deserto a velocità di oltre 100 mph. "È stato spaventoso, divertente ed esilarante - ha detto Colville a proposito della sua passione per le gare - e non c'era niente che mi piacesse di più che guidare nella polvere. Ho portato quello spirito competitivo in me". E' stata anche la sua esperienza in fuoristrada a farlo entrare nel progetto Hummer.



Appena tornato dalla Cina nel 2019, dove ha sviluppato caratteristiche prestazionali per le auto, gli piaceva parlare di corse fuoristrada con Josh Tavel. Tavel era l'ingegnere capo del progetto Hummer, così invitò Colville nel team. "Nella mia auto da corsa - ha detto Colville - rompevo costantemente semialberi e così ho progettato qualcosa per proteggere i semialberi dell'Hummer". Il controllo dell'altezza di marcia era un'altra caratteristica che Colville voleva perché l'altezza dal terreno, specie se accidentato, è un fattore importante per le corse fuoristrada. Da qui, la modalità 'estrazione' di Hummer, che solleva l'auto fino a 6 pollici per consentire di superare gli ostacoli.