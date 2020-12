Jeep Grand Cherokee, in arrivo il nuovo supersuv premium

FCA prepara, pensando soprattutto al mercato americano e a quello cinese, la propria risposta alle ultime generazioni dei suv di segmento E, come Bmw X5 e Mercedes GLE, rappresentata dalla evoluzione del modello top Jeep Grand Cherokee. Completamente rivisto rispetto all'attuale, questo suv 'large' con tre file di sedili inizierà ad essere prodotto dal marzo 2021, per essere lanciato prima in Usa e a seguire negli altri mercati come model year 2022 nel corso del prossimo anno. Alcuni esemplari mimetizzati - come testimoniano le immagini pubblicate dal magazine specializzato Autoevolution - sono impegnati nei collaudi di messa a punto finale, e dalle foto si percepiscono chiaramente le nuove proporzioni, appunto ingrandite soprattutto in passo e lunghezza per ospitare comodamente gli altri passeggeri nella terza fila. Per avere un'idea ancora più precisa dell'aspetto definitivo del futuro Grand Cherokee sono utili due immagini ricostruite dal sito web russo Kolesa e che sono state pubblicate da Autoevolution.



Si ha la conferma di un design fedele al Dna del brand ma declinato con modernità ed eleganza, così da poter competere - soprattutto nelle versioni alte prestazioni che saranno certamente proposte - con gli altri suv premium alto di gamma. Per il momento non ci sono informazioni ufficiali sulla meccanica e sulla gamma dei motori, ma non è azzardato immaginare che i tradizionali V6 e V8 del Gruppo (compresi gli Hemi ad alte prestazioni per la variante Trackhawk) possano essere aggiornati con il sistema mild hybrid eTorque - già usato nella Jeep Wrangler e nel pick-up Ram 1500. A questi, visto il successo che sta ottenendo in Usa sui modelli Jeep e Ram, potrebbe aggiungersi anche il V6 EcoDiesel 3.0, una soluzione che viene correttamente apprezzata dai clienti nordamericani per il rispetto ambientale, le prestazioni e i bassi consumi.