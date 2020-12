McLaren Sabre, consegnata prima hypercar riservata agli Usa

Non deve stupire se McLaren ha scelto due location californiane - il circuito privato del Thermal Club, celebre per le ville con salone affacciato sulla pista, e la sede di Beverly Hills - per lo sviluppo e la presentazione ai clienti della esclusiva hypercar Sabre realizzata in soli 15 esemplari dal reparto 'operazioni speciali' MSO.



Questa auto nasce infatti per una iniziativa della McLaren Beverly Hills e di conseguenza la Sabre è stata progettata e omologata esclusivamente per il mercato statunitense. Poche ore fa il primo dei 15 acquirenti (tutte le vetture sono state pre-vendute) ha ricevuto le chiavi dell'esemplare numero uno, messo a punto e personalizzato - compresa la verniciatura panna-arancio - secondo le sue richieste.



Dotata del più potente motore V8 biturbo McLaren non ibrido mai prodotto fino ad oggi, con 824 Cv e 590 Nm di coppia, la Sabre è anche la McLaren a due posti più veloce di sempre, visto che supera i 350 km/h. La particolarità di questo modello firmato MSO è la co-creazione realizzata dai progettisti e ingegneri di McLaren Special Operations assieme ai clienti. All'inizio dell'autunno, i clienti sono stati coinvolti in una serie di test drive privati con un prototipo della loro nuova vettura sulla pista del Thermal Club Private Race Track in collaborazione con O'Gara Motorsport e McLaren Beverly Hills.



"Sono stato felicemente coinvolto in passato in altri test con auto speciali - ha commentato Parris Mullins, direttore di O'Gara Motorsport - ma non ho mai visto un costruttore offrire ai clienti il livello di attenzione che McLaren Special Operations ha fornito per la nuova Sabre". L'esperienza 'personalizzata'del cliente ha infatti comportato uno stretto rapporto di lavoro con il team di sviluppo MSO di progettisti, ingegneri e collaudatori per garantire che il proprio esemplare finale corrisponda esattamente al concetto desiderato e personalizzato.



Dopo i test 'segreti' in pista, assistiti dai tecnici O'Gara e McLaren, gli acquirenti della hypercar Sabre hanno fornito un feedback diretto della vettura e delle eventuali modifiche tramite una chat video al team di progettazione e ingegneria a Woking. Ecco perché nel consegnare la prima McLaren Sabre al suo nuovo proprietario, è stato ribadito che "questa volta, non si è trattato solo di un cliente, ma di un appassionato che è stato anche collaboratore, designer e collaudatore di fabbrica. Questo per poter trasformare il proprio sogno in realtà".