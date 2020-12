Aston Martin, in produzione DBS Superleggera Concorde

Aston Martin ha dato il via alla produzione della DBS Superleggera Concorde. Il via alla fase di realizzazione è cominciata a più di un anno dalla presentazione del modello. La vettura numero uno delle dieci previste per l'edizione speciale, sfoggia una verniciatura bianca, contrastata dal tetto nero e dagli accenti rossi che scorrono dalla parte anteriore al montante posteriore. La bandiera britannica è raffigurata sullo spoiler del cofano, del bagagliaio e sul diffusore. Il tema dell'aviazione è ripreso con vari dettagli, anche all'interno con il logo 'Concorde' sui sedili e altri particolari dedicati al mondo dell'aviazione.



L'edizione speciale DBS Superleggera, commissionata da Aston Martin Bristol e progettata con British Airways, rende omaggio al più veloce jet passeggeri mai creato. L'edizione speciale è ancora alimentata da un 5,2 litri V12 biturbo che produce 715 CV e 900 Nm di coppia. Questo permette alla vettura di passare da zero a 100 km/h in 3,4 secondi.