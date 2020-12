Elation Freedom Dogo 001, in arrivo primo esemplare per test

La start up californiana Elation Hypercars viaggia a tutta velocità. Un mese fa ha svelato l'aspetto della sua Freedom, l'auto elettrica disegnata da Pablo Barragan (uno dei tre fondatori, con esperienze in Renault, Peugeot e nel mondo del motorsport) per sfidare le altre berlinette a batteria da 400 km/h. Ora ha completato il primo prototipo - battezzato Dogo 001, come i cani argentini - che servirà per la complessa messa a punto in vista della produzione della piccola serie di 25 unità e listino base di 2 milioni di dollari.



La Elation Freedom sarà dotata di tre motori elettrici sincroni a magneti permanenti raffreddati a liquido, sviluppati dalla Cascadia Motion, che altro non è che il 'braccio armato' del colosso Usa BorgWarner (14,5 miliardi di dollari di fatturato nel 2019) per le applicazioni elettriche speciali e nata nel 2019 dalla fusione della Rinehart Motion Systems e della AM Racing.



Queste potenti unità metteranno a disposizione nella Dogo 001 una potenza combinata di 1.400 Cv con una coppia complessiva di ben 1.440 Nm, ma alla Elation Hypercars si sta già lavorando ad una Freedom Dogo 002 ancora più 'aggressiva' e accreditata di una potenza complessiva erogata dai quattro motori oltre i 1.900 Cv. In questo caso l'accelerazione 0-100 potrebbe essere realizzata in soli 1,8 secondi, che sarebbe il valore record tra le auto stradali. Altrettanto straordinaria la velocità massima (per il momento calcolata) pari a 418 km/h.



Freedom, che è stata progettata dall'argentino Mauro Saravia Acosta - un ingegnere con 40 anni di esperienza nel motorsport - sarà equipaggiata con un pacco batterie da 100 kWh oppure 120 kWh e consentirà un autonomia, ad andature evidentemente meno esasperate, di circa 650 km. Per ciò che riguarda il look di questa incredibile hypercar elettrica non dovrebbero esserci variazioni sostanziali, con vistosi elementi esterni destinati al funzionamento 'attivo' delle appendici aerodinamiche. Gli ulteriori aggiornamenti della Dogo 001 arriveranno l'anno prossimo, quando l'azienda guidata da Carlos Satulovsky, un pilota di 747 cargo, inizierà i test dinamici del prototipo.