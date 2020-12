Audi A3, ora c'è anche plug-in da 245 CV

Novità in casa Audi, dove è stata aperta una nuova serie prevendite a proposito di A3. I modelli che da questi giorni possono essere preniotorati sono la A3 Sportback e Sedan 2.0 TDI S tronic 116 CV, versioni centrali all'offerta della berlina dei quattro anelli, ma anche la variante 2.0 (40) TDI quattro S tronic 200 CV, primo abbinamento per la quarta generazione di Audi A3 di un motore Diesel alla trazione integrale quattro. C'è anche Audi A3 Sportback 45 TFSI e, versione high performance della plug-in dei quattro anelli caratterizzata da un'autonomia in modalità elettrica sino a 61 chilometri WLTP, una potenza complessiva di 245 CV, 400 Nm di coppia, performance sportive ed elevata efficienza. Con l'apertura degli ordini della variante high performance plug-in, Audi A3 Sportback diviene l'unica berlina premium ibrida ricaricabile disponibile in due step di potenza. Scelta da un cliente Audi su tre della precedente serie di Audi A3, la motorizzazione 2.0 (30) TDI con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti viene ora dedicata anche alle nuove Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan.

Già in gamma in abbinamento al cambio manuale a 6 marce, il quattro cilindri 2.0 TDI, può contare su 116 CV e 300 Nm di coppia costanti da 1.600 a 2.500 giri/min. La hatchback dei quattro anelli scatta così da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi, tocca i 206 km/h e percorre nel ciclo combinato WLTP sino a 22 chilometri con un litro di carburante. Sinora appannaggio della sola sportiva Audi S3, la trazione integrale quattro debutta all'interno della gamma di nuova Audi A3 in abbinamento alla motorizzazione 2.0 (40) TDI da 200 CV e 400 Nm di coppia. Disponibili negli allestimenti d'ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition, Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan 2.0 (30) TDI S tronic 116 CV sono proposte con prezzi, rispettivamente, da 31.350 euro e da 32.650 euro. Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan 2.0 (40) TDI quattro S tronic 200 CV, offerte negli allestimenti Business Advanced ed S line edition, vedono i listini partire da, rispettivamente, 44.700 euro e da 45.500 euro.