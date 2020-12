Suzuki Swace Hybrid, debutto con versione Web Edition

Un debutto con la versione Hybrid Web Edition per Suzuki Swace. Dallo scorso venerdì è infatti possibile prenotare online Suzuki Swace Hybrid Web Edition, il veicolo che segna l'ingresso della casa giapponese nel segmento delle familiari ibride.

La versione dedicata al web è realizzata in colorazione BiColor e i colori disponibili sono bianco, nero e blu metallizzati, abbinati al tetto silver. Swace Hybrid è dotata di un sistema ibrido, che combina un motore elettrico da 53 kW (72 cv) con un motore termico 1.8 a ciclo Atkinson da 72 kW (98 cv), per una potenza massima di sistema di 90 kW (122 cv). Questa tecnologia assicura una fluidità di marcia, con spunti vivaci, ma anche consumi contenuti ed emissioni ridotte, grazie anche all'efficienza della trasmissione, che impiega un cambio automatico e-CVT a variazione continua. Il sistema ibrido utilizza il solo motore elettrico, quello termico o entrambi, a seconda delle situazioni. La modalità in cui si avvia l'auto è chiamata EV e permette, a batterie cariche, di spostarsi totalmente in modalità elettrica, fino a un massimo di un chilometro. Con il Drive Mode Select, il guidatore può decidere di viaggiare in Eco, Normal o Sport, per privilegiare l'efficienza, il comfort o la brillantezza di marcia. Le tarature interverranno sulle tarature dello sterzo, del controllo elettronico dell'accelerazione e sui punti di cambiata.

La Web Edition nasce sulla base dell'allestimento Top, il più ricco del listino Swace Hybrid e riconoscibile per la presenza di fari full LED. L'allestimento di Swace Hybrid Web Edition comprende i sedili e il volante riscaldabili e il climatizzatore automatico bizona con sistema S-Flow, che regola in modo automatico i flussi d'aria rilevando il numero di passeggeri presenti a bordo. Di serie l'apertura porte e l'avviamento keyless, i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, la retrocamera e un sistema d'infotainment con touch screen da 8 pollici a colori e connettività Apple CarPlay, Android Auto e MirroLink. La Swace Hybrid è anche la prima Suzuki in assoluto a montare di serie il sistema di parcheggio automatico 'senzamani', che permette alla vettura di gestire in maniera autonoma le manovre di parcheggio parallelo o perpendicolare e, se necessario, di effettuare anche le manovre di uscita dal parcheggio parallelo.