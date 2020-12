Pagani Huayra Tricolore, supercar omaggio a Frecce Tricolori

E' pronta a decollare la Pagani Huayra Tiricolore. Prodotta in soli tre esemplari in occasione del sessantesimo anniversario delle Frecce Tricolori, la supercar di Pagani Automobili è un omaggio all'Italian Air Force Aerobatic Team.

Il 313/o Gruppo di Addestramento Acrobatico, nome ufficiale del Dipartimento dell'Aeronautica Militare Italiana fondato il primo marzo 1961 alla base militare di Rivolto ed è meglio conosciuto come Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pattuglia Acrobatica Nazionale, Pan) o Frecce Tricolori, che con i loro dieci Aermacchi MB-339A Pan jet, sono una delle pattuglie acrobatiche più famose al mondo. Nel 2010, Pagani aveva già reso omaggio a 50 anni della pattuglia acrobatica presentando la Zonda Tricolore, una Hypercar di cui sono stati realizzati solo tre esemplari. Oggi è uno dei modelli Zonda più esclusivi e ricercati in circolazione. Nel 2020 le Frecce Tricolori raggiungono il 60/o anniversario e Pagani sta per celebrare questo nuovo traguardo aggiungendo un altro pezzo alla sua collezione di supercar. "In un anno, il 2020, che ha messo il nostro Paese alla prova come mai prima d'ora - ha detto Horacio Pagani, Fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili - siamo orgogliosi di poter celebrare un simbolo di unità e orgoglio nazionale come le Frecce Tricolori, pietra miliare emersa da un'epoca di valori e passione, e un lungo periodo di tempo in cui uomini e macchine erano capaci e dovevano superare se stessi, giorno dopo giorno. Per tutti noi, le Frecce rappresentano un esempio di determinazione, una dimostrazione di ciò che il forte desiderio di andare avanti e superare gli ostacoli può raggiungere".