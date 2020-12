Mustang Mach-e, la full electric con 610 km di autonomia

È il primo veicolo Ford completamente elettrico a zero emissioni e sarà disponibile in Europa a partire dall'inizio del 2021. L'attesa è quasi terminata per l'arrivo di Mustang Mach-E, la full electric dall'animo selvaggio e dallo spirito green, con un'autonomia che consente di godersi il viaggio a zero emissioni in tutto relax e senza alcuna ansia da ricarica.



Il primo suv della famiglia Mustang, disponibile in versione con trazione posteriore e con trazione integrale, passa da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, ed è disponibile in due versioni: con batteria standard o extended range (che arriva fino a 610 km di autonomia WLTP). Mustang Mach-E apre, inoltre, nuovi orizzonti grazie al comfort e alla tecnologia di assistenza alla guida mai offerta da Ford. Il sistema SYNC di nuova generazione apprende dai comportamenti del conducente per offrire raccomandazioni che fanno risparmiare tempo. Phone-As-A-Key consente, tramite smartphone, di aprire l'auto senza utilizzare la chiave.



Intelligent Range calcola precisamente l'autonomia residua utilizzando la connettività cloud. Inoltre, le nuove tecnologie Ford di guida assistita, parcheggio e prevenzione degli incidenti offrono un'esperienza di guida intuitiva e a prova di stress.



Ogni Mustang Mach‑E presenta tre modalità di guida - Whisper, Active e Untamed - per adattare la dinamica e le esperienze sensoriali allo stato d'animo del conducente. Questo suv a cinque posti con profilo tipicamente coupé migliora, inoltre, le sue funzionalità nel tempo grazie agli aggiornamenti Over-the-Air.



La nuova piattaforma della Mustang Mach-E è stata sviluppata da Ford Team Edison per sfruttare al meglio la distribuzione del peso e la potenza di coppia dell'alimentazione completamente elettrica, a vantaggio delle prestazioni. Sia nella versione con batteria standard, con 288 celle e 68 kWh (utilizzabili), sia nella variante ad autonomia estesa, con 376 celle e 88 kWh (utilizzabili), la batteria agli ioni di litio è collocata in posizione centrale tra gli assi e sotto il pianale per un baricentro basso che supporta la linea sportiva della Mustang.



Nella versione a trazione posteriore, la potenza della batteria viene trasferita a un nuovo motore a corrente alternata, raffreddato a olio e montato posteriormente, nonché a un motore aggiuntivo anteriore. Il motore posteriore sincrono a magnete permanente consente di raggiungere la coppia massima in 0,5 secondi per una risposta ottimale: Mustang Mach-E con trazione posteriore sviluppa 269 CV con batteria standard, 294 CV con batteria extended range e 430 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 6,1 a 6,2 secondi; Mustang Mach-E con trazione integrale sviluppa 269 CV con batteria standard, 351 CV con batteria extended range e 580 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 5,1 a 5,6 secondi; Mustang Mach-E First Edition con trazione integrale e batteria extended range sviluppa 351 CV, 580 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi; Mustang Mach-E GT con trazione integrale e batteria extended range sviluppa 487 CV, 860 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.



Il sistema a trazione integrale applica la coppia in modo indipendente alle ruote anteriori e posteriori, per una migliore accelerazione e tenuta, offrendo la quintessenza della sensazione tipica della Mustang. Le impostazioni del sistema di sospensione, delle molle, delle barre antirollio, dello sterzo e del motore sono state adattate alle strade più strette e tortuose e ai limiti di velocità più elevati riscontrabili in Europa.



I motori ad alta efficienza energetica garantiscono fino a 610 km di autonomia WLTP nella versione a trazione posteriore e fino a 540 km nella versione a trazione integrale e nella First Edition. La funzione Intelligent Range elimina qualsiasi preoccupazione sull'autonomia, poiché stima quella residua, in base al comportamento di guida del conducente e alle condizioni meteorologiche previste, sfruttando anche la connettività cloud.



La ricarica è semplice e veloce. Ford offre ai clienti di Mustang Mach-E il Ford Wallbox per rendere la ricarica domestica più veloce, intelligente e conveniente. Disponibile nelle versioni da 7,4 kW e 11 kW, il caricabatterie da parete può ricaricare la batteria della Mustang Mach-E dal 10% all'80% in circa 6 ore.