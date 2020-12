Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid 230 Cv, anticipa il futuro

La nuova generazione di Hyundai Tucson arriva in Italia con un rivoluzionario bagaglio di contenuti tecnologici, di motorizzazioni e di soluzioni per la sicurezza e il confort assolutamente innovativi per il segmento C-Suv. E si apopresta al debutto commerciale - con un listino che parte, senza calcolare gli incentivi, da 29.400 euro - in un momento particolare sia per il mondo automotive che per quello dei clienti, alle prese non solo con le difficoltà della situazione pandemica ma anche con i 'cambiamenti' legati alla transizione della mobilità.



E ciò che Hyundai ha concentrato in questa quarta generazione del suv best-seller della Casa coreana sembra proprio rappresentare una delle risposte più efficaci al mutamento delle necessità e dei gusti. Tucson, ad esempio, ha un look moderno ma rassicurante al tempo stesso, compie un passo in avanti verso il futuro del design della marca coreana ma resta fedele a proporzioni e forme che - con la loro muscolosa funzionalità - descrivono le doti di Tucson dal punto di vista dell'abitabilità e della capacità di carico Internamente, l'integrazione tecnologica offre - assieme alle ante novità costruttive - ai un'esperienza digitale avanzata e completamente personalizzabile, che si apprezza fin dai primi momenti di guida. Bello, e molto ben leggibile, il dual cockpit configurabile e completamente digitale da 10,25 pollici, che è composto da un nuovo cruscotto digitale aperto, si associa un nuovo display centrale touchscreen, anch'esso da 10,25 pollici e collocato al centro della consolle.



La parte alta del cruscotto si integra perfettamente con le portiere, avvolgendo i passeggeri e aumentando il carattere futuristico del modello: i materiali soft-touch di alta qualità a cui si aggiunge - di notte o con poca luminosità - la 'seduzione' dell'esclusivo Ambient Light configurabile in 64 colori .



La tecnologia intelligente orientata alla persona di Tucson si traduce nel concetto di Interspace in cui ampiezza dei volumi, tecnologia e informazione si intersecano organicamente. A livello di infotainment il nuovo suv Hyundai evidenzia una maggiore rapidità di calcolo e quindi una incrementata velocità dei collegamenti e delle funzioni. Ora Apple Car Play e Android Auto sono offerti in modalità wireless grazie al nuovo Display Audio da 8 pollici mentre il sistema di infotainment da 10,25 pollici offre l'ultima versione dell'innovativo sistema di servizi telematici connessi Hyundai Bluelink con una estesa gamma di servizi tra cui: Connected Routing, Last Mile Navigation e la nuova funzione Profilo Utente.



Nuovo Tucson propone un'ampia gamma di nuovi e dettagli funzionali, come la tecnologia 'Multi-Air Mode' che combina bocchette dirette e indirette per l'aria condizionata e il riscaldamento, in modo da creare un clima interno ancor più accogliente. In città come sulle strade più veloci, l'ultima generazione di Hyundai Tucson garantisce una maggiore tranquillità grazie agli avanzati sistemi di guida assistita e al pacchetto di sicurezza attiva più completo della categoria: il modello è equipaggiato con tecnologia Multi-collision braking e un sistema a 7 airbag, all'avanguardia che include anche un nuovo airbag centrale tra i due sedili anteriori, caratteristica unica nel segmento. Nuova Guidare Tucson è ancora più rassicurante e divertente, in particolare con la versione Hybrid 230 Cv oggetto del nostro test. Questa versione è dotata di cambio automatico e di funzione Terrain Mode con tecnologia 4WD HTRAC che combina le diverse modalità di guida (Normal, Eco e Sport) i tre Terrain Mode - Fango, Sabbia e Neve. Questo potente powertrain combina la coppia istantanea di un motore elettrico da 44.2 kW alla potenza del turbo benzina 1.6 T-GDI. Il sistema è accoppiato a una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh e a un cambio automatico a sei rapporti (6AT), configurabile con due o quattro ruote motrici. Grazie ad una speciale offerta lancio, Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid 230 CV viene proposto nella versione X-Line con cerchi in lega da 19 pollici è proposta con un vantaggio cliente di 4.750 euro, in caso di permuta o rottamazione e in possesso di Voucher Loyalty, dedicato a chi ha già una vettura Hyundai in famiglia.



Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 3,99% - TAEG 4,83%) - che include polizza Furto e Incendio, e assicurazione Credit Life - nuovo Hyundai Tucson Hybrid è disponibile con quote da 289 euro al mese e un anticipo di 8.450 euro per un vantaggio complessivo di 5.550 euro: dopo tre anni si è liberi di scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.