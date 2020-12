Volkswagen Tiguan, la R da 320 CV arriva anche in Italia

Si amplia l'offerta sui modelli ad alte prestazioni di Volkswagen, con l'arrivo in Italia della Tiguan R. Con una potenza di 320 CV, il SUV tedesco e sportivo accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e raggiunge i 250 km/h di velocità massima. Tiguan R è spinta dal motore 2.0 TSI della gamma di motori EA888 evo4, ovvero l'evoluzione più recente dei benzina turbocompressi a firma Volkswagen. Il quattro cilindri eroga i 420 Nm di coppia massima già a 2.100 giri e li mantiene costanti fino al regime di 5.350 giri, mentre la spinta è distribuita alle quattro ruote dal nuovo sistema di trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. Per la prima volta, poi, Volkswagen ha integrato un assale posteriore con due frizioni multidisco: questo sistema, oltre a distribuire la trazione tra asse anteriore e posteriore, lo fa in maniera variabile anche tra le ruote posteriori destra e sinistra, a tutto vantaggio dell'agilità di guida, in particolare nei cambi di direzione.



All'esterno, la caratterizzazione estetica di serie include paraurti dedicati in design R con elementi aerodinamici in nero lucido, calotte degli specchietti retrovisori in argento satinato, diffusore posteriore anch'esso in nero lucido e cerchi in lega Misano da 20 pollici. A bordo, la Tiguan R si distingue per i sedili sportivi con appoggiatesta integrato e logo R sviluppati appositamente per questo modello, per la strumentazione digitale Digital Cockpit personalizzata, oltre che per gli inserti specifici R in Carbon Grey. I dettagli decorativi sono retroilluminati, così come il logo R sui listelli sottoporta anteriori in alluminio. Inoltre, la pedaliera è realizzata in acciaio. La dotazione dotazione tecnica include invece un potente sistema frenante con pinze di colore blu, il telaio con ammortizzatori attivi a controllo elettronico DCC, l'assetto abbassato di 10 mm e una selezione dei profili di guida ampliata appositamente con il profilo specifico R. Questa modalità particolarmente sportiva può anche essere attivata attraverso il pulsante blu R sul nuovo volante sportivo multifunzione, dotato anche di leve maggiorate per il controllo manuale del cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti DQ500. In Italia, la Tiguan R è disponibile al prezzo di listino di 57.900 euro e l'arrivo nelle Concessionarie Volkswagen è in programma nel primo trimestre del 2021.