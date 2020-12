Hyundai Tucson, rivoluzione senza inutili effetti speciali

Altro che effetti speciali. Per la quarta generazione del suv Tucson (venduto in 16 anni in 7 milioni di unità, di cui 1,4 in Europa) Hyundai ricorre ad un lungo elenco di 'concretezze' speciali, cioè ad innovazioni costruttive e tecnologiche che confermano il ruolo di precursore del Gruppo sudcoreano nell'architettura, nei propulsori ma anche negli equipaggiament

Ciò che Tucson porterà dal prossimo febbraio sul mercato, a partire da 29.400 euro, è un vero balzo in avanti dei contenuti e delle cartteristiche, spaziando ad esempio dalle motorizzazioni ICE (benzina e gasolio) tutte con sistema Mild Hybrid 48 Volt fino alle ibride benzina e ad una imminente ibrida plug-in benzina con elevata potenza.



Ma anche facendo debuttare in un modello di segmento C equipaggiamenti, ADAS e altre raffinatezze high tech che fino ad oggi si erano viste solo in modelli di gamma alta. Una attenzione alla innovazione 'utile', quella della Casa sudcoreana, che è evidenziata anche dal nuovo linguaggio stilistico Sensuous Sportiness. Tucson è dinamico, sportivo con linee da coupé e molto moderno senza quelle esagerazioni a cui ricorrono spesso gli stilisti (i famosi effetti speciali) per attirare lo sguardo del pubblico.



Lo dimostra il frontale, con le inedite luci diurne Parametric Hidden Lights che donano a questo modello una presenza su strada unica e distintiva - anche al buio - e che completano armonicamente il disegno, molto originale, della griglia. Il tema Parametric Dynamics è, del resto, quello che h guidato la progettazione di un esterno unico e rivoluzionario. Rispetto al precedente, Tucson è più lungo e più largo e mostra un aspetto più muscoloso anche grazie alla combinazione di spigoli vivi, superfici sagomate e proporzioni dinamiche.



Sono proprio i Parametric Jewels a caratterizzare numerosi elementi stilistici del modello: ne è un esempio il frontale dove le Parametric Hidden Lights che grazie alla tecnologia half-mirror lighting trasformano in 'gioielli' gli elementi della griglia, creando un effetto visivo unico. In coda anche gli ampi gruppi ottici a sviluppo orizzontale sono dotti di fanali parametrici nascosti e riprendono lo stesso linguaggio del design frontale. Innovativi e di livello ben superiore a quello degli altri suv di segmento C anche gli interni caratterizzati da un layout sinuoso che esalta la presenza di tecnologia integrata. La nuova generazione del suv Tucson presenta un inedito cluster aperto da 10,25 pollici davanti al guidatore, affiancato a uno schermo Audio Video Navigation touchscreen da 10,25 pollici o a un Display Audio da 8 pollici. Presenti anche numerose funzionalità orientate alla persona, tra cui il Multi-Air Mode (che combina ventole dirette e indirette per l'aria condizionata e il riscaldamento per creare un ambiente interno più piacevole con una circolazione dell'aria meno intensa) ma anche le bocchette la climatizzazione a tre zone, i sedili anteriori e posteriori riscaldati e i sedili anteriori ventilati.



Fra le tante novità da segnalare il sistema che permette con un solo comando di lasciare in totale silenzio la zona dei sedili posteriori e il Blind-spot View Monitor che duplica la visione dello specchietto laterale, facendo comparire un'immagine video della strada dietro all'auto sul cruscotto quando viene attivato il lampeggiatore. Grazie al passo incrementato rispetto al precedente Tucson è più spazioso soprattutto ai posti posteriori e offre un bagagliaio che varia da 620 a 1799 litri .



Il pacchetto di sicurezza attiva e guida assistita è stato aggiornato per includere, tra le altre funzionalità, l'Highway Driving Assist (HDA) 1.5, il Blind-spot View Monitor (BVM) e il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA). Inoltre la Frenata Autonoma di Emergenza (FCA) con rilevazione di auto, pedoni e ciclisti è stata migliorata con l'aggiunta della funzione Junction Turning.



Nuovo Hyundai Tucson offre la più ampia scelta di motori elettrificati all'interno del suo segmento, senza compromettere il rispetto ambientale e il piacere di guida. Al top della gamma al lancio è Tucson Hybrid, con motore 1.6 T-GDI e tecnologia full-hybrid che eroga 230 Cv ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Previsti lo schema a 2 ruote motrici e quello AWD. Lo stesso motore 1.6 T-GDI è disponibile anche con tecnologia mild hybrid a 48 Volt, nelle varianti da 150 o 180 Cv. Con queste unità Tucson può essere ordinato con cambio manuale intelligente a 6 marce o un automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La gamma comprende anche un moderno motore diesel 1.6 CRDi da 136 Cv con tecnologia mild hybrid a 48 Volt, abbinato alla trasmissione 7DCT. Tra le versioni non elettrificate, i clienti possono scegliere per Tucson un benzina 1.6 T-GDI da 150 Cv e un diesel 1.6 CRDi da 115 CV, entrambi abbinati a un cambio manuale a 6 marce.